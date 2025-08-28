În minutul 59, Darius Olaru a reușit ”dubla” cu un șut pe jos, după o fază construită de Valentin Crețu. Fundașul dreapta a recuperat excelent de la un adversar și i-a pasat căpitanului de la FCSB, care nu a iertat din poziție ideală.

Gigi Becali, în culmea fericirii după ”dubla” lui Darius Olaru



Imediat, camerele TV l-au surprins pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, bucurându-se pentru reușita favoritului său. Omul de afaceri și-a anunțat încă de dimineață prezența la stadion pentru această partidă.



Înainte de meci, Becali l-a numit pe Darius Olaru când a fost pus să dea un marcator.



„Eu nu știu cine dă gol, normal trebuie să dea gol Olaru, că n-a mai dat de atâta timp”, a spus Becali.



Darius Olaru a mai marcat de două ori în zece partide în acest sezon pentru FCSB. Ultimul gol a fost chiar în meciul tur cu Aberdeen, scor 2-2.



FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.

