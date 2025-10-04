S-au convins după două meciuri: FCSB e OUT!

S-au convins după două meciuri: FCSB e OUT! Europa League
FCSB a câștigat primul meci din faza principală din Europa League, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles, dar l-a pierdut pe cel de-al doilea, cu Young Boys, 0-2.

FCSBcalificare europa league
Chiar dacă mai sunt șase meciuri de disputat în faza principală din Europa League, specialiștii de la Football Meets Data nu-i dau mari șanse de calificare campioanei României. FCSB-ului i s-a alocat un procentaj de 2% pentru o clasare în ”TOP 8”, adică zona locurilor care asigură calificarea directă în optimi.

FCSB, șanse mici pentru calificarea în Europa League, în opinia specialiștilor

Nici pentru locurile 9-24 FCSB n-ar avea prea mari șanse, în opinia specialiștilor. Sunt șanse de 38% pentru o clasare care ar duce campioana României la barajul pentru optimi, acolo unde a fost și anul trecut.

În sezonul 2024-2025 din cupele europene, FCSB s-a duelat cu PAOK Salonic în barajul optimilor din Europa League, reușind să treacă de fosta campioană a Greciei cu 2-1 în tur și 2-0 în retur.

Bologna, următoarea adversară a lui FCSB, 1-1 acasă cu Freiburg

Bologna, următoarea adversară a campioanei României (23 octombrie, Bucureşti), a remizat cu Freiburg, 1-1, pe teren propriu. 

Riccardo Orsolini (29) a deschis scorul pentru italieni, iar Junior Adamu a egalat după pauză (57 - penalty). FC Basel, pe care FCSB o va înfrunta pe 6 noiembrie, în deplasare, a dispus de VfB Stuttgart cu 2-0 (foto). 

Albian Ajeti şi Xherdan Shaqiri au marcat golurile, dar şvabii au ratat un penalty la 0-1 prin Ermedin Demirovic.

Programul FCSB-ului în Europa League:

  • Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys 0-2
  • FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45
  • FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45
  • Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00
  • FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00
  • Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00
  • FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00
