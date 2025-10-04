S-au convins după două meciuri: FCSB e OUT!

Chiar dacă mai sunt șase meciuri de disputat în faza principală din Europa League, specialiștii de la Football Meets Data nu-i dau mari șanse de calificare campioanei României. FCSB-ului i s-a alocat un procentaj de 2% pentru o clasare în ”TOP 8”, adică zona locurilor care asigură calificarea directă în optimi.

FCSB, șanse mici pentru calificarea în Europa League, în opinia specialiștilor



Nici pentru locurile 9-24 FCSB n-ar avea prea mari șanse, în opinia specialiștilor. Sunt șanse de 38% pentru o clasare care ar duce campioana României la barajul pentru optimi, acolo unde a fost și anul trecut.



În sezonul 2024-2025 din cupele europene, FCSB s-a duelat cu PAOK Salonic în barajul optimilor din Europa League, reușind să treacă de fosta campioană a Greciei cu 2-1 în tur și 2-0 în retur.

