Ce a ajuns Manchester United! Cândva, o echipă de temut, cu Sir Alex Ferguson pe bancă, această formație e demnă de compasiune acum.

În campionat, United, „abonată“ la titlu în anii ’90 și la începutul anilor 2000 – a câștigat campionatul de opt ori, între 1993 și 2003 - abia a scăpat de la retrogradare, în actuala campanie, fiind pe locul 16 din 20 cu o etapă înainte de final.

Iar miercuri, în ultimul act al Ligii Europa, echipa extrem de limitată a lui Ruben Amorim (40 de ani) a jucat sub orice critică, contribuind la un spectacol jalnic prin care i-a îngrozit și pe analiștii britanici, după cum sport.ro a arătat aici.

Garnacho, exploziv la interviu. Fratele lui, furios pe Instagram

S-a ajuns aici pentru că tehnicianul portughez, Ruben Amorim, adus ca un salvator în octombrie, a dezamăgit, la rândul său. Cifrele tehnicianul, la United, vorbesc de la sine: 41 de meciuri, 16 victorii, 8 egaluri, 17 înfrângeri.

E de-a dreptul șocant ca un antrenor al lui United să aibă mai multe înfrângeri decât victorii după 6 luni în funcție. Și nu aceasta e singura problemă a lui Amorim. Mai grav e că nici jucătorii nu prea îl mai respectă. Ceea ce s-a văzut după finala Europa League.

Venit la interviul de după meci, argentinianul Alejandro Garnacho (20 de ani) a fost furios, mai ales că jucase în partida cu Tottenham doar pe final, abia din minutul 71.

„Firește, sunt momente grele pentru toată lumea. Pentru că acest sezon a fost de rahat! Am pierdut, mai întâi, trofeul Community Shield, iar acum am ratat și Europa League. Practic, n-am bătut pe nimeni. Până la finala cu Tottenham, eu am fost titular, meci de meci. Am ajutat echipa. Astăzi, doar 20 de minute... Nu știu de ce. Să vedem situația de la club. Abia după vacanța de vară, de care vreau să mă bucur, o să iau o decizie în privința viitorului meu“, a spus Alejandro Garnacho, în dialog cu TyC Sports.

Iar dacă interviul său a fost cu iz de amenințare, argentinianul lăsând de înțeles că poate părăsi United, fratele său a fost și mai dur. Într-o postare pe rețelele de socializare, Roberto Garnacho a râs de antrenorul Ruben Amorim pentru decizia sa de a nu-l titulariza pe Alejandro.

„Fratele meu a muncit ca un nebun, a ajutat echipa etapă de etapă. Toate astea ca să fie pe teren 19 minute în finala Europa League și să fie aruncat sub roțile autobuzului. Wow! Hahahahaha“, a scris Roberto Garnacho, critica sa la adresa lui Ruben Amorim fiind evidentă.

În acest sezon, Alejandro Garnacho a avut 58 de apariții, la Manchester United, adunând 11 goluri și 10 pase de gol. În campionat, el a fost al treilea cel mai bun marcator al echipei cu 6 reușite, după Bruno Fernandes (8 goluri) și Diallo (7 goluri).