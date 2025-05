Conștient de nemulțumirea suporterilor, portughezul a anunțat că este gata să plece de la echipă fără nicio pretenție financiară, dacă oficialii clubului și fanii consideră că nu mai este omul potrivit pentru post.



Manchester United traversează o perioadă neagră, aflându-se pe un rușinos loc 16 în Premier League cu o singură etapă înainte de finalul campionatului. Speranțele pentru salvarea sezonului prin Europa League s-au năruit, iar Amorim, adus în locul lui Erik ten Hag în cursul lunii octombrie, se confruntă cu critici dure.



"Dacă fanii simt că nu sunt potrivit, plec!"



Într-o conferință de presă tensionată, Ruben Amorim a abordat direct situația sa: "În acest moment, nu am de gând să mă apăr, nu este stilul meu. Este foarte greu pentru mine. Nu am ce să le arăt fanilor și să le spun 'Mă voi îmbunătăți din cauza asta'. Este un pic de credință. Să vedem".



Apoi, a venit anunțul care a surprins pe toată lumea: "Sunt întotdeauna deschis, dacă membrii consiliului de administraţie şi fanii simt că nu sunt omul potrivit, voi pleca a doua zi fără nicio conversaţie despre compensare".



Această declarație vine în contextul în care ratarea calificării în Liga Campionilor (prin câștigarea Europa League) va aduce pierderi financiare estimate între 80 și 100 de milioane de lire sterline, conform coproprietarului Jim Ratcliffe. "Este greu pentru un club ca noi să nu fie în Liga Campionilor, dar acum trebuie să ne ocupăm de asta cu un plan diferit", a admis Amorim.



Cu toate acestea, tehnicianul lusitan a ținut să transmită și un mesaj de luptă: "Vă garantez că nu voi renunţa, nu voi pleca, aşa că sunt foarte încrezător. Am fost întotdeauna foarte sincer cu voi. Nu am jucat perfect astăzi (n.r. - împotriva lui Tottenham), dar am fost mai buni decât adversarul".



Întrebat dacă echipa a regresat sub comanda sa, Amorim a replicat: "Nu sunt de acord. Am avut câteva rezultate proaste, dar cred că ne-am îmbunătăţit în anumite domenii. Am fost competitivi în mai multe meciuri în care nu am marcat. Înţeleg că sunt un tip tânăr. Dar înţeleg, de asemenea, că dacă am fi avut ocaziile pe care le-am avut în a doua repriză, dacă am fi reușit să marcăm, jocul ar fi trebuit să fie diferit".