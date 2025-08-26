Muntenegreanul a transmis un mesaj clar înaintea partidei de joi seară: obiectivul său este să demonstreze pe gazon că echipa merită să ajungă în grupe.



"Sunt apt 100%. Am avut nevoie de pauza de două săptămâni, acum mă simt bine și aștept meciul", a zis Radunovic pentru PRO TV (SPORT.RO).



FCSB abordează returul de pe Arena Națională după un spectaculos 2-2 în Scoția, un meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0, dar au încheiat partida cu un om în minus. Acum, cu excepția Juri Cisotti, suspendat, Radunovic se așteaptă ca toți colegii săi să fie gata să facă un meci mare.



"Împreună cu tot stadionul!"



Fundașul în vârstă de 33 de ani a subliniat importanța suporterilor, care sunt așteptați în număr de peste 40.000, și a cerut unitate pentru a obține calificarea.



"Fanii au fost și în Scoția, au fost peste tot cu noi. Asta e o formulă cu care joi seară trebuie să ieșim pe teren și să obținem, împreună cu tot stadionul, o atmosferă bună și să ne calificăm", a punctat jucătorul.



Radunovic, al cărui contract cu FCSB expiră pe 30 iunie 2027, a evitat să comenteze situația personală din tur, când a făcut deplasarea, dar nu a putut evolua din cauza unor probleme cu viza. "E un lucru care a trecut, acum vreau să mă concentrez la ce pot să fac în viitor. Vreau să demonstrez pe teren și vreau să obținem calificarea", a adăugat el.



Pentru a merge mai departe în Europa League, fundașul crede că echipa trebuie să revină la elementele de bază care i-au adus succesul: "Trebuie să facem lucrurile simple, pe care le-am făcut mereu când am avut rezultate bune. Să fim toți în slujba echipei și să câștigăm meciul".



Partida dintre FCSB și Aberdeen se va disputa joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO.

