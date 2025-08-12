Nord-macedonenii au câștigat ambele meciuri împotriva campioanei României, mai întâi la Skopje, scor 1-0, iar mai apoi la București, scor 2-1. Shkendija a avansat astfel în turul trei preliminar al celei mai importante competiții europene, unde au întâlnit Qarabag.

Jeton Beqiri: ”Qarabag a meritat victoria, au jucat mult mai bine decât noi!”

După ce a pierdut la Skopje în fața azerilor, scor 0-1, Shkendija spera să poată întoarce rezultatul în meciul retur. Macedonenii au început bine și au deschis scorul după doar 10 minute, dar, mai apoi, a urmat un măcel la poarta Shkendijei. În final, Qarabag s-a impus cu 5-1, iar azerii merg în play-off-ul Champions League, unde se va duela cu câștigătoarea dublei dintre Ludogorets și Ferencvaros.

La finalul meciului, Jeton Beqiri, antrenorul celor de la Shkendija, a vorbit despre meciul cu Qarabag și despre parcursul echipei sale în UCL.

”În primul rând, felicit echipa Qarabag și suporterii săi. Qarabag a meritat victoria, au jucat mult mai bine decât noi. Cât despre meci, dacă am pierdut cu 1-5, nu am prea multe de spus. Am jucat foarte slab în prima repriză și am primit 4 goluri. Vom analiza meciul începând de mâine și vom încerca să găsim motivația necesară pentru play-off-ul Europa League. Le doresc succes celor de la Qarabag.

Sunt multe motive pentru această înfrângere: intensitatea jocului și problemele fizice. Prima problemă este că am primit goluri foarte devreme. Trebuie să rezolvăm aceste aspecte. Tensiunea din Champions League este mult mai mare decât cea din campionatul nostru.

Nu ne-am așteptat la un scor de 1-5. Ne-am dorit să jucăm mai bine și să obținem un rezultat mai bun. Ce este important pentru noi acum este să învățăm din această experiență. Vom încerca să tragem concluzii din aceste meciuri”, a spus Jeton Beqiri după meci.

