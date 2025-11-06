Pentru prima dată de când joacă în cupele europene, FCSB a suferit trei înfrângeri la rând în faza principală din UEFA Europa League.
Record negru pentru FCSB după înfrângerea de la Basel
Campioane are șanse tot mai mici de a ajunge în fazele eliminatorii din UEFA Europa League, așa cum s-a întâmplat în sezonul precedent.
Meciul de la Basel a început cum nu se putea mai prost pentru FCSB. Portarul Ștefan Târnovanu a fost eliminat în minutul 12, iar campioana a jucat în zece oameni până la final. Veteranul Xherdan Shaqiri și Ibrahim Salah au marcat golurile gazdelor, în timp ce Darius Olaru a reușit "o bijuterie" de gol.
După patru etape, FCSB are doar trei puncte. Acestea au fost obținute în prima rundă, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în Olanda.
Pentru FCSB urmează duelul cu Steaua Roșie Belgrad, pe 27 noiembrie. Și acest duel se va disputa în deplasare.
Programul complet din Europa League
- Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1
- Etapa 2: FCSB – Young Boys, scor 0-2
- Etapa 3: FCSB – Bologna, scor 1-2
- Etapa 4: Basel – FCSB, scor 3-1
- Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
- Etapa 6: FCSB – Feyenoord
- Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB
- Etapa 8: FCSB – Fenerbahce