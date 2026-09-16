Marin Ion este selecționerul cu care România U19 s-a calificat anul trecut în semifinalele Campionatului European. Generația lui David Matei a făcut pasul spre echipele de seniori, acesta devenind chiar campion și câștigător al Cupei României cu Universitatea Craiova.

Despre Matei, „Dom' profesor” are, logic, numai cuvinte de laudă și îl vede confirmând la naționala mare: „David Matei este o certitudine. Băiatul are potențial, îl văd jucând în continuare pentru naționala de seniori a României, a dovedit că face față. La 19 ani, a jucat și a câștigat campionatul și Cupa. Din generația aia 2006 sunt foarte mulți care joacă în Superligă: Codruț Sandu la Corvinul, Rafael Munteanu la Farul, Chinteș la „U” Cluj, unde a venit acum și Szimionaș, David Matei și Băsceanu la Craiova, Guțea la Voluntari, Kodor la Rapid. Păi băi fraților, e generație ca lumea!”, se mândrește actualul antrenor al naționalei U18.

De cinci ori campion cu Dinamo ca jucător, în anii 70-80, Ion Marin, zis „Săpăligă”, a fost un fundaș central puternic, de care atacanții se temeau. Logic, l-am întrebat și de actuala echipă a lui Dinamo, care este pe locul 1 în actualul sezon al Superligii după 9 runde. „Cred că trebuie să mai treacă niște etape ca să ne facem o imagine mai clară. Deocamdată, clasamentul nu este relevant. Dar e clar că jocul s-a schimbat în bine”, afirmă veteranul tehnician de 71 de ani. Ce jucător apreciază din lotul actual al „câinilor”? Unul dintre foștii săi elevi de la naționala Under 19: „Mie îmi place Tarbă. Nu s-a mișcat rău când a intrat, dar aș fi vrut să joace mai mult, să arate cu adevărat ce poate. A primit prea puține minute până acum.”

Fundașul central Emanuel Marincău de la echipa a doua a lui Mainz a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat la Europeanul de anul trecut, însă el nu a ajuns să joace în SuperLigă, așa cum au făcut-o alți colegi de-ai lui. De ce? Dezvăluie Marin Ion: „Știu că nu l-a lăsat taică-su să vină în România, așa cum a făcut Fălcușan, de exemplu. A preferat să rămână în Germania, chiar dacă joacă la echipa a doua”. Tatăl tânărului jucător este Raul Marincău, fost fundaș central la FC Argeș, UTA și Universitatea Cluj.

„Guțea, un copil deștept”

Selecționerul U18 are cuvinte de laudă pentru Remus Guțea, extrema stângă a celor de la FC Voluntari, care a marcat patru goluri în cele nouă meciuri de Liga 1 în care a intrat în acest sezon: „Văd că tot dă goluri, ține Voluntariul în spate. Și se mai poate dezvolta, este un copil deștept”.

Am discutat cu Marin Ion și despre Jason Kodor, atacantul Rapidului care a prins și el 6 jocuri în SuperLiga și care are o mică-mare problemă: „Nu este rău, dar trebuie să se dezvolte și să-și pună niște lucruri la punct. O să se ocupe Pancu de el, sunt convins. Trebuie să-și mai cizeleze un pic tehnica individuală și să se acomodeze cu înălțimea lui. A crescut mult în ultima vreme și s-a trezit cu picioare mai lungi și cu mâini mai lungi!”

Iată lotul de jucători cu care România a participat la Euro U19 de anul trecut, ajungând în semifinale, unde a pierdut cu Olanda, 1-3:

PORTARI

Máté Simon (20 de ani). Joacă la CSA Steaua, împrumutat de la Csikszereda. După EURO U19 a prins și un meci în SuperLiga pentru Csikszereda, 0-2 cu Rapid, în iulie 2025. A făcut pasul și la România U20, iar în sezonul trecut a evoluat tot pentru Steaua. Titular în 5 din cele 6 meciuri de campionat din acest sezon, plus în cele două de Cupă.

Rafael Munteanu (20 de ani), titular la Farul – este unul dintre cei care au făcut cel mai clar pas înainte după EURO 2025. A devenit titular în partea a doua a sezonului 2025/26, iar în actuala stagiune a intrat în primul 11 în primele nouă meciuri de campionat ale constănțenilor. A fost convocat și la naționala U21.

FUNDAȘI

Alin Chinteș (20 de ani, fundaș dreapta, poate evolua și în stânga), Universitatea Cluj. A jucat 30 de meciuri la Unirea Ungheni în sezonul 2024/25 al Ligii a doua, apoi a revenit la „U”, la care a bifat cinci meciuri în acest sezon, fiind mai mult rezervă. A fost convocat la naționala U20.

Ionuț Cercel (19 ani, fundaș dreapta, poate juca și fundaș central), Farul, împrumutat de la FCSB. După un început promițător la FCSB, s-a accidentat și nu a mai putut reveni. Nu a mai prins un meci oficial din 9 noiembrie 2025. Când era bine din punct de vedere medical, a jucat pentru România U20.

Emanuel Marincău (20 de ani, fundaș central), Mainz II. În sezonul 2025/26 a jucat 29 de meciuri și a marcat un gol pentru Mainz U23, în Regionalliga Südwest, liga a patra germană. Clubul i-a prelungit contractul în iunie 2026 și îl consideră unul dintre jucătorii importanți ai echipei secunde. Este și internațional U20. 6 meciuri și un gol în Regionalliga Sudwest pentru FSV Mainz 05 II în acest sezon.

Darius Fălcușan (20 de ani, fundaș central), Concordia Chiajna, împrumutat de la Universitatea Craiova. Clubul din Bănie l-a cumpărat de la Empoli în vara lui 2025, iar în iulie 2026 l-a trimis împrumut la Concordia pentru a avea continuitate. La Chiajna este văzut ca jucător cu șanse serioase să devină om de bază. Patru apariții în acest sezon, două în Cupă, două în Liga a doua. A făcut și el pasul la România U20.

Răzvan Călugăr (20 de ani, fundaș stânga), ASA Târgu Mureș. A jucat 12 meciuri pentru Șelimbăr în sezonul trecut al Ligii a doua, iar în august 2026 a semnat cu ASA. Rezervă la ASA în acest sezon, a intrat de două ori. A adunat 24 de meciuri la loturile naționale de juniori, de la U17 la U20.

Matei Marin (20 de ani, fundaș dreapta), CSM Olimpia Satu Mare, pentru care a jucat 22 de meciuri și a marcat 3 goluri în sezonul trecut de Liga 2. A ajuns la Satu Mare sub formă de împrumut după ce Dinamo îl transferase în vara lui 2025. A intrat în cinci jocuri în acest sezon.

Mario Bărăitaru (19 ani, fundaș central), CSM Slatina. A adunat deja peste 50 de meciuri la această echipă, în eșalonul doi, și a devenit între timp internațional U20. În acest sezon: 6 meciuri în Liga 2 și unul în Cupă, în toate integralist, 3 goluri marcate.

Raul Marița (19 ani, fundaș stânga, poate juca și fundaș central), Greuther Fürth. 5 apariții în 2. Bundesliga în sezonul trecut. În actuala stagiune joacă în principal pentru Greuther Fürth II, în Regionalliga Bayern, pentru care a strâns 7 meciuri. Este internațional U20.

MIJLOCAȘI

Ianis Tarbă (20 de ani, extremă dreapta/stânga), Dinamo București. A venit de la Celta Vigo în ianuarie 2026. A prins 6 meciuri în SuperLiga până la finalul sezonului trecut și este în lotul lui Dinamo și în actuala stagiune, intrând în 5 partide în campionat și într-una de Cupă. Poate juca pe ambele benzi și a trecut între timp la România U20.

Remus Guțea (21 de ani, mijlocaș stânga/extremă), FC Voluntari. Este unul dintre cei care au făcut un salt serios după EURO. În total, are deja peste 50 de apariții pentru Voluntari. Titular în acest sezon, 9 meciuri în Superliga cu patru goluri marcate, două jocuri în Cupă.

Luca Szimionaș (20 de ani, mijlocaș central), „U” Cluj. Este unul dintre fotbaliștii generației care a făcut pasul direct la România U21, unde are deja 6 selecții. Transferat în această vară de la Verona Primavera, nu a prins niciun minut în sezonul curent pentru „șepcile roșii”.

﻿David Matei (20 de ani, mijlocaș central/ofensiv, extremă dreapta), Universitatea Craiova. Cel mai avansat dintre jucătorii acestei generații. În sezonul trecut a bifat 31 de meciuri în Liga 1, în care a dat patru goluri și două pase decisive, fiind campion și câștigător al Cupei României, iar în actuala stagiune a strâns deja 14 apariții și două assisturi în toate competițiile. A ajuns și la naționala mare, unde are două selecții.

David Păcuraru (20 de ani, atacant/mijlocaș ofensiv), Farul. Sezonul trecut a fost împrumutat la Concordia Chiajna, unde a jucat 16 meciuri de Liga 2, în care a dat un gol și trei pase decisive. Împrumutul s-a încheiat în vara acestui an. Nu a prins niciun minut în acest sezon la Farul.

Luca Băsceanu (20 de ani, extremă stânga/mijlocaș ofensiv), Universitatea Craiova. Transferat de la Farul în vara anului 2025. Este internațional U21. Poate juca extremă stânga, „10” sau al doilea atacant. A prins 10 partide în acest sezon în toate competițiile.

ATACANȚI

Jason Vescan-Kodor (20 de ani, atacant central), Rapid București. A venit în această vară de la Lecce U20. Are deja 6 meciuri și 154 de minute în SuperLiga, dintre care două ca titular (a jucat maxim 50 de minute), fără să marcheze. Are 1,95 m și este internațional U20.

Vlad Dănciuțiu (20 de ani, atacant central), Austin FC II. A rămas în MLS NEXT Pro. În vara acestui an, a început să joace mai mult: 16 meciuri, 3 goluri. Contractul lui cu Austin FC II este valabil până la finalul lui 2026, cu opțiune pentru încă un an.

David Barbu (20 de ani, atacant central), CSA Steaua, împrumutat în această vară de la Universitatea Craiova. Are 1,90 m și joacă în principal „vârf”, dar poate evolua și în benzi. Cinci meciuri în Liga 2 și unul în Cupă în acest sezon, nimic notabil.

Ioan Vermeșan (19 ani, atacant), Widzew Lodz (Polonia), venind de la Verona U20. Se înțelelesese inițial cu „U” Cluj. A trecut la România U21 și în martie 2026 fusese inclus inclusiv pe lista preliminară a stranierilor urmărită de Mircea Lucescu pentru naționala mare.