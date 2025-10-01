Antrenorul român s-a arătat exasperat de negativismul din jurul clubului, considerându-l complet nejustificat.



"Tratăm această perioadă ca și cum s-a terminat campionatul și noi retrogradăm. Nu putem continua așa", a tunat Lucescu în conferința de presă premergătoare partidei.



Tehnicianul a subliniat că presiunea excesivă dăunează echipei și a cerut o schimbare de atitudine. "Am avut momente bune în acest sezon, am început bine, dar după o înfrângere a fost ca și cum a venit sfârșitul lumii. Trebuie să depășim acest mediu toxic și să revenim la standardele noastre", a adăugat el.



Răzvan Lucescu: "Așa am pierdut puncte importante"



Antrenorul lui PAOK a recunoscut problemele din jocul echipei, în special lipsa de eficiență în fața porții și erorile defensive, care au costat puncte prețioase.



"Este un fapt. În ultimele meciuri am ratat foarte multe ocazii, nu am reușit să marcăm din situații din care trebuia să o facem. Am pierdut puncte foarte importante în campionat, la fel și în Europa", a punctat Lucescu.



Tehnicianul a oferit și un exemplu concret, meciul de la Tripoli, în care echipa sa a condus cu 3-1, dar a terminat la egalitate. "Pentru mine, cea mai mare greșeală a fost golul de 3-2 primit cu câteva secunde înainte de pauză. Dacă intram la cabine cu 3-1, meciul era terminat", a conchis antrenorul român.



În vederea duelului cu Celta Vigo, programat joi, de la ora 22:00, și a derby-ului de duminică, cu Olympiakos, Lucescu a anunțat că va odihni anumiți jucători: "Este important să împrospătăm echipa. Asta se va întâmpla mâine cu Celta, așa cum se va întâmpla și duminică".

