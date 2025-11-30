Golul marcat de Bruno Duarte a consfințit a patra înfrângere în cinci etape pentru roș-albaștri, iar speranțele la o primăvară europeană atârnă acum de un fir de ață.



Dacă jocul echipei a lăsat de dorit, statistica vine să spulbere aproape orice urmă de speranță. Analiza realizată de Football Rankings plasează FCSB într-o zonă critică, creditând echipa bucureșteană cu șanse infime de a prinde locurile de play-off.



De la optimi la eliminare prematură



Cifrele sunt necruțătoare: FCSB are în acest moment 97% șanse să fie eliminată din Europa League încă din faza principală. Este o prăbușire evidentă față de parcursul solid din sezonul anterior, când echipa reușea să acceadă până în optimile de finală, fiind oprită doar de forța celor de la Lyon.



În actuala stagiune, singura bucurie a fanilor rămâne victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. În rest, campioana a bifat doar înfrângeri, situație care o plasează în subsolul ierarhiei, alături de echipe precum Maccabi Tel Aviv (99,9% șanse de eliminare) sau Malmo (99,8%).



Chiar și Nice sau Salzburg stau mai bine în aceste predicții sumbre, în timp ce FCSB pare condamnată să părăsească Europa pe ușa din dos, dacă nu reușește o serie miraculoasă în ultimele trei partide.



Programul FCSB în Europa League



Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord, ora 22:00

Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00

Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce, ora 22:00.



Pentru meciul cu Feyenoord, FCSB și-a dat acordul pentru a crește semnificativ numărul de bilete acordate suporterilor formației olandeze. De la 2.820 de tichete, adică aproximativ 5% din capacitatea stadionului, clubul din Eredivisie a ajuns să beneficieze de nu mai puțin de 4.274.



Astfel, Feyenoord va avea parte de o susținere masivă la București. Toate cele 4.274 de bilete s-au vândut deja, potrivit presei din Olanda - detalii AICI.

