Jurnaliștii de la publicația 20min.ch au descris o victorie "meritată" obținută în fața unor "români înspăimântător de slabi", subliniind că scorul putea fi mult mai mare.



Pentru elvețieni, meciul de la București a reprezentat probabil "cea mai bună performanță a sezonului de până acum", o victorie care a pus capăt unei serii negre de nouă meciuri fără punct obținut în grupele competițiilor europene.



Monteiro, coșmarul roș-albaștrilor



Eroul oaspeților a fost, fără îndoială, Joel Monteiro. Atacantul în vârstă de 26 de ani, care tocmai își prelungise contractul cu Young Boys, a fost de neoprit pentru defensiva campioanei României, reușind o "dublă".



Primul gol al partidei a venit în minutul 52, când Monteiro a reluat "cu sânge rece în colțul de jos" o pasă venită de la Janko. Același Monteiro a stabilit scorul final în minutul 65, după o acțiune personală. "Fernandes a profitat de o breșă în defensiva avansată a gazdelor și l-a lansat pe Monteiro. Acesta a sprintat spre poartă, a lăsat în urmă doi fundași și a împins mingea în colțul drept", au descris elvețienii golul doi.



Jurnaliștii au amintit și de încărcătura specială pe care Arena Națională o are pentru fotbalul din Țara Cantoanelor. Pe același stadion, echipa națională a Elveției a produs una dintre marile surprize de la Euro 2021, eliminând Franța în optimile de finală, la loviturile de departajare.

