Petrescu asteapta MONSTRII in grupe: "Vreau sa facem istorie, sa vina Anglia, Italia!" Mesaj pentru sefi: "Vreau transferuri, transmit si acum!" Ce jucatori vrea

Petrescu a dus-o pe CFR din nou in grupele Europa League!

Super Dan isi propune sa faca din nou istorie cu Clujul. Pune insa o conditie inaintea startului in grupe: vrea cel putin 3 transferuri, apoi asteapta sa se bata cu echipe din Anglai si Italia.

"Adversarul a fost foarte puternic, desi unii n-au crezut. Am avut si noi ocazii, au avut si ei. Ei au avut ocazii si n-au marcat. Am marcat din faza fixa, acolo s-a facut diferenta. Ne-am relaxat pe final si am primit acel gol care m-a deranjat. Tinand cont ca ne-am calificat, zic ca e ceva fantastic.

Speram sa ajungem si acum in primavara Europa League. Cand am venit aici, acum 3 ani, nu-mi venea sa cred ca e posibil asa ceva: sa iei 3 titluri, sa ajungi in primavara, sa intri in grupe...

Lucram o ora pe saptamana la faze fixe, in ziua meciului.

Daca era terenul mai bun, poate pasau si finlandezii mai mult azi. Nu s-a putut juca pe jos azi, terenul a fost foarte greu. Ma gandeam ca jucatorii mei n-o sa inteleaga ce bun e adversarul. Daca am castigat, inseamna ca au inteles ce le-am spus.

Rondon si Debeljuh muncesc foarte mult si la antrenamente. Lui Rondon i-am reprosat ca nu cauta poarta mai des.

Vreau echipe din Italia, din Anglia in grupe. Vreau echipe bune. Sper sa nu avem deplasari foarte lungi. Vreau sa facem iar istorie, sa facem meciuri bune. Acum, exista doar o problema: nu exista acelasi lot numeros ca anul trecut. Transmit si pe aceasta cale un mesaj. Nu cred ca o sa facem fata pe atatea fronturi. Si eu vreau campionatul, dar nu e asa usor. Cu Chindia, nu am aratat asa de bine. Imi doresc pana duminica 3 jucatori, sa abordam bine toate meciurile. Jucatorii mei nu intineresc, imbatranesc. Poate si asta e secretul, media de varsta astazi a fost de 31 de ani. Nu e un repros fata de conducere, doar imi spun parerea. Patronul stie ce vreau, ma intelege, si eu il inteleg pe el. Nu e usor sa aduci jucatori buni, liberi. Vreau un fundas central, un mijlocas creativ, da", a spus Petrescu la Digisport.