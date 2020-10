Arsenal, Mourinho, Napoli sau Milan?! Meciuri URIASE pentru CFR in Europa League! Lista posibililor adversari: cum arata grupa HORROR si grupa cea mai usoara pentru Petrescu

CFR Cluj s-a calificat pentru a doua oara consecutiv in grupele Europa League dupa victoria in fata celor de la KuPS, scor 3-1, din playoff-ul competitiei.

In acest moment, campioana Romaniei este in urna 4, avand sansa de a urca in cea de-a treia urna daca 3 dintre adversarii puternici rateaza calificarea in fata unor echipe mai slab cotate decat CFR.

Daca ramane in a patra urna valorica, echipa lui Dan Petrescu poate da peste Arsenal, Wolfsburg si AC Milan. Aceasta ar fi cea mai dificila grupa pe care ar putea sa o infrunte romanii.

La polul opus, o grupa accesibila pentru CFR Cluj le-ar putea include pe Braga, Viktoria Plzen si Maccabi Tel Aviv.

Tragerea la sorti pentru grupele Europa League este programata vineri, 2 octombrie, de la ora 14:00