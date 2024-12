Partida se va disputa pe PreZero Arena din Sinsheim și este programată joi, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Tom Bischof, ”pericolul” de la poarta lui FCSB din meciul cu Hoffenheim

În ultimul meci disputat de Hoffenheim înaintea întâlnirii cu FCSB, următoarea adversară a roș-albaștrilor a remizat cu Freiburg, scor 1-1, în etapa a 13-a din Bundesliga. Freiburg a deschis scorul în al 68-lea minut al partidei, prin Matthias Giner, dar Hoffenheim a reușit să smulgă o remiză după ce Tom Bischof a reușit să marcheze în minutul 73.

La finalul meciului, Bischof a vorbit despre importanța punctului câștigat de Hoffenheim în fața lui Freiburg, mai ales în contextul în care echipa sa traversa o perioadă de criză, cu trei înfrângeri consecutive, fără gol marcat.

Bischof spune că remiza cu Freiburg le-a dat un plus de încredere jucătorilor, un detaliu foarte important în vederea meciului pe care nemții îl vor disputa împotriva campioanei României.

”Putem profita de acest moment nu doar eu, ci și întreaga echipă. Ne-a făcut mult bine, toată lumea de pe stadion și noi, ca echipă, am văzut din nou că suntem o echipă bună și putem întotdeauna să revenim. Asta ajută mult. Putem fi mulțumiți, dar și ușor dezamăgiți, pentru că ne-am creat șanse uriașe, dar am fost puțin ghinioniști în fața porții. Totuși, am făcut un joc bun și am încercat să atacăm.

Nu cred că această situație poate fi numită o criză, dar am făcut un pas înainte. A fost un joc similar cu cel împotriva lui Leipzig. Am încercat să forțăm după ce am fost conduși. Puteam face mai multe astăzi.

E normal să fie o schimbare mică, dar acest sistem ni se potrivește pentru că avem mulți jucători la mijlocul terenului și ne place să pasăm. De altfel, putem începe pressing-ul rapid atunci când pierdem mingea. Avem nevoie de timp, este adevărat, dar am făcut un progres vizibil”, a declarat Tom Bischof, conform Kicker.

Bischof a vorbit despre viitorul său

În vârstă de doar 19 ani, Tom Bischof este unul dintre cei mai promițători atacanți din campionatul Germaniei. Cu o cotă de 3,5 milioane de euro, Bischof a ajuns pe lista unor cluburi importante, iar după meciul cu Freiburg, fotbalistul a vorbit și despre acest subiect.

”Mă concentrez doar la fotbal în acest moment. Ignor complet zvonurile, se poate vedea asta pe teren. Am citit, dar nu îmi fac griji pentru asta. (n.r. întrebat când se va decide cu privire la viitorul său) Vom vedea”, a încheiat Bischof.