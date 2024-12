FCSB, care este aproape sigură de o clasare în primele 24 de echipe din Europa League după ce a strâns 10 puncte în 5 etape, va evolua pe terenul lui Hoffenheim, care a avut rezultate modeste în ultima perioadă.

Hoffenheim dă semne de revennire înaintea meciului cu FCSB

După trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, Hoffenheim a reușit să obțină un punct important contra lui Freiburg, duminică, în runda a 13-a din Bundesliga, scor 1-1.



Freiburg, echipă aflată în zona locurilor pentru cupele europene, a deschis scorul în minutul 68 prin Matthias Ginter, după o lovitură liberă, însă Hoffenheim a egalat după doar 5 minute prin tânărul Tom Bischof (19 ani), care a șutat plasat cu piciorul stâng din interiorul careului.



La finalul meciului, antrenorul Christian Ilzer s-a declarat mulțumit de rezultat, dar în special de creșterea în joc a lui Hoffenheim.



"A fost un meci intens. Luăm acest punct ca fiind unul pe deplin meritat. În startul jocului i-am permis prea mult lui Freiburg să intre în careul nostru, dar din minutul 20 înainte am preluat controlul.



Mi-a plăcut a doua repriză, am avut foarte multă energie. Din păcate, nu am profitat pentru a deschide scorul și am încasat gol după o mare ocazie a noastră. A fost o neatenție la faza fixă din care am primit gol. Am reacționat superb, am egalat și am fost aproape de încă un gol. Pentru mine este un pas înainte acest joc. Rezultatul este echitabil", a declarat și Christian Ilzer.

Hoffenheim, obligată să câștige contra lui FCSB: "Cu siguranță vrem să avansăm"



Andreas Schicker, directorul sportiv al lui Hoffenheim, a adus în discuție și meciul cu FCSB de joi. Oficialul clubului german spune că se gândește doar la victorie pentru a păstra șanse importante la o clasare în primele 24.



"Sunt mulțumit de prestația de astăzi a echipei. Am jucat bine în multe perioade ale jocului și am avut ocaziile mai mari. Din nefericire, am încasat un gol din fază fixă și am fost conduși, însă am egalat rapid cu un gol frumos.



Astăzi am făcut un meci foarte bun contra unei echipe care comite puține greșeli. În ultimele minute s-a văzut că am suferit, dar toți jucătorii și-au împins limitele. Cu siguranță vrem să avansăm în Europa League. Este foarte important să câștigăm joi împotriva lui FCSB", a spus Andreas Schicker.

Hoffenheim a strâns doar 5 puncte în primele 5 etape din Europa League și se clasează pe locul 25.

Clasamentul din Europa League