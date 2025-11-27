Grecii au primit vizita norvegienilor în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa League. La finalul meciului, cele două au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.



Răzvan Lucescu, fără menajamente după meciul din UEL: ”Dezamăgitor! Am controlat tot și a venit asta de nicăieri”



Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, s-a arătat dezamăgit de faptul că norvegienii au restabilit egalitatea și echipa sa a pierdut două puncte în duelul de la Salonic.



”Este dezamăgitor. Am condus cu 1-0, am controlat complet jocul. Nu am avut nicio tensiune la început, dar după penalty am intrat în joc, ne-am creat ocazii bune.



Din tranziții am fi putut face 2-0, ne-a lipsit ceva pe final. 1-1 a venit de nicăieri. Aceste lucruri se întâmplă în fotbal.



Trebuie să le acceptăm și să mergem mai departe. Aceasta este situația. Toată lumea a depus un efort mare, a dat dovadă de o mare dăruire. Toată lumea a dat tot ce a avut mai bun.



Ăsta e fotbalul. Golul a venit din șutul lor cel mai slab. A fost inspirația momentului. Se întâmplă în fotbal. E unul dintre acele goluri murdare, care nu vin dintr-o situație clară”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit S24.



PAOK - Brann s-a terminat 1-1



Brann a avut prima șansă majoră a meciului încă din minutul 12, dar Emil Kornvig a executat slab un penalty și i-a dat șansa portarului lui PAOK să păstreze poarta intactă.



Deschiderea de scor a venit în minutul 62, după o fază superbă. Taison a pătruns pe stânga și a centrat perfect în fața porții, iar Luka Ivanusec a finalizat simplu, din câțiva metri.



Totuși, înainte ca sărbătoarea să se instaleze pe „Toumba”, visul grecilor avea să fie sfâșiat de același Emil Kornvig, care avea să puncteze pentru oaspeți în minutul 89.



Remiza o duce pe PAOK pe locul 11 în grupa unică Europa League, cu opt puncte după cinci etape, la egalitate de rivala Brann.

