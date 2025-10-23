În a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League, italienii s-au impus cu 2-1 în fața roș-albaștrilor, după ce Bologna a intrat la pauză cu 2-0. FCSB rămâne, așadar, fără puls după ce a fost ”omorâtă” de Metaloglobus în campionat.

Pe ce loc a coborât FCSB după eșecul cu Bologna din UEL

În urma eșecului, FCSB a coborât pe locul 28 în clasamentul din Europa League. După trei etape, formația dirijată de Elias Charalambous rămâne doar cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles din Olanda, scor 1-0.



Cu trei puncte, FCSB e la egalitate cu Stuttgart, Sturm Graz, Ludogorets, Feyenoord, FC Basel, AS Roma și Panathinaikos. Golaverajul de -2 o clasează însă sub majoritatea echipelor expuse mai sus.



În Europa, pentru FCSB urmează meciul cu FC Basel de pe 6 noiembrie (joi), de la 19:45. Cele două se vor întâlni pe ”St. Jakob-Park” în Elveția.

FCSB - Bologna 1-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

Cum arată clasamentul din Europa League

