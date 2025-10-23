Mijlocașul a susținut după fluierul final al meciului că arbitrajul letonului Andris Treimanis a contribuit la eșecul de pe Arena Națională. Olaru a acuzat o manieră de arbitraj ostilă, care i-a făcut pe roș-albaștri să se simtă ca și cum nu ar fi evoluat acasă.



"Puțin și arbitrul și-a pus amprenta pe desfășurarea partidei. Am simțit-o, de parcă nu am jucat acasă. Parcă noi jucam în deplasare, din acest punct de vedere. Așa am simțit în teren", a tunat Olaru la interviul de după meci.



"Am antrenat ceva, dar am făcut altceva"

Înfrângerea a venit după 12 minute de coșmar pentru FCSB. Italienii au punctat rapid prin Jens Odgaard (9') și Thijs Dallinga (12'), profitând de erori mari în defensiva lui Charalambous. Golul lui Bîrligea (54'), intrat la pauză, nu a mai putut schimba soarta partidei.



Căpitanul FCSB a recunoscut că echipa nu a respectat planul tactic și că adversarii i-au taxat imediat. "Nu avem ce face, mergem mai departe. Din păcate, nu am început bine, au marcat ei repede de două ori. Au recuperat mingea la primul gol, apoi a venit și al doilea. Am antrenat ceva, dar am făcut altceva. A trebuit, după aceea, să alergăm după egalare, am marcat un gol, dar nu a fost suficient", a mai spus mijlocașul.



Olaru consideră că echipa suferă la capitolul mental și cere mai mult curaj pentru următoarele meciuri europene.



"Trebuie să avem mai mult tupeu de la începutul meciului, mai multă încredere, pentru că aveam forţa să ne batem cu asemenea echipe. Trebuie să muncim și să ne ridicăm nivelul. Sper să obținem rezultate bune și să avem mai multă încredere", a încheiat Olaru.



După acest eșec, FCSB rămâne cu trei puncte în grupa de Europa League, obținute în prima etapă, iar pentru bucureșteni urmează meciul cu FC Basel.

