Roș-albaștrii s-au deplasat în Grecia pentru meciul tur cu echipa pregătită de Răzvan Lucescu din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Europa League.



La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 2-1: formația dirijată de Elias Charalambous a jucat o repriză întreagă în superioritate numerică, după eliminarea lui Taison din minutul 45+5.



PAOK ”amenință” după eșecul cu FCSB + ”E o rușine!”



Jonny Otto, fundașul dreapta al lui Răzvan Lucescu, susține că Taison nu ar fi trebuit eliminat. Fotbalistul punctează, de altfel, că echipa o să se lupte pentru calificarea în optimi la București, pe Arena Națională.



”E o rușine, suntem supărați. Jocul a început perfect pentru noi. Am deschis scorul și aproape am dublat avantajul. Am încredere în echipă. Avem o formație cu luptători, cu calitate. În București ne putem lupta și ne putem califica.



Am jucat superbine în prima repriză. Cred că ne putem califica în retur. Și mai cred că nu trebuia arătat al doilea galben lui Taison. E prea strict, aceste cartonașe nu ar trebui date.



Dar ăsta e fotbalul, trebuie să ne adaptăm și să ținem capul sus”, a spus Jonny Otto, potrivit sdna.gr.



PAOK - FCSB 1-2



Ally Samatta a deschis scorul în minutul 21 al meciului. PAOK a controlat meciul până în minutul 45+5, când Taison a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben.



În actul secund, roș-albaștrii au debutat în forță. Andrei Gheorghiță a restabilit egalitatea în minutul 50, iar Joyskim Dawa a adus victoria campioanei României în minutul 60.



Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar FCSB pleacă cu prima șansă pentru accederea în optimile UEFA Europa League.