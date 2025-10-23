După rezultatele modeste din ultima perioadă, FCSB pregătește acum meciul ”de gală” din Europa League cu italienii de la Bologna. Gigi Becali a anunțat deja primul ”11”, iar unul dintre favoriții săi va lua loc pe bancă.



După meciul pierdut cu Metaloglobus în campionat, scor 1-2, Gigi Becali a spus că Darius Olaru și Florin Tănase nu vor mai evolua în același timp pentru FCSB, astfel că, pentru această partidă, patronul campioanei va alege unul dintre cei doi.



Gigi Becali a decis: Florin Tănase, rezervă cu Bologna



Se pare că Olaru va fi titularizat în această partidă, așa cum a declarat Becali. În centrul defensivei, cu Graovac și Mihai Popescu accidentați, FCSB va miza pe Mihai Lixandru, care va juca alături de Siyabonga Ngezana, singurul fundaș central apt din lotul campioanei.



Singurul semn de întrebare rămâne în dreptul postului de atacant. Becali a spus că va alege între Denis Alibec și Daniel Bîrligea, ținând cont și de faptul că primul a avut recent un conflict cu galeria.



Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Bologna: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea



FCSB a câștigat în Olanda cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, și a pierdut duelul cu Young Boys de la București cu 0-2. Astfel, campionii au o victorie și o înfrângere în primele două partide din faza ligii a Europa League.



Juri Cisotti: ”Suporterii sunt dezamăgiți”



„În Europa fiecare meci are o istorie diferită. Jucăm acasă, sper că avem suporterii alături de noi şi totul depinde de noi. În Europa se poate întâmpla orice, depinde de noi, cum începem meciul.



Fotbalul este frumos, nimeni nu este favorit în fotbalul european. Suporterii sunt dezamăgiţi, dar sezonul este lung şi avem nevoie de suporterii noştri. Nu mă interesează adversarul“, a spus Juri Cisotti înaintea meciului cu Bologna.

