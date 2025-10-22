După dezastrul cu Metaloglobus, roș-albaștrii au mare nevoie de o victorie de moral, mai ales că suferă din cauza accidentărilor.

Gigi Becali a dezvălui primul ”11” al lui FCSB din meciul cu Bologna

Așa cum obișnuiește de multă vreme, Gigi Becali a dezvăluit echipa de start a campioanei României din meciul cu Bologna și spune că roș-albaștrii vor alinia cea mai bună variantă, chiar dacă echipa suferă în campionat și, probabil, era de așteptat ca titularii să fie menajați. Ca de fiecare dată, Târnovanu va fi titular.

În apărare, FCSB este nevoită să improvizeze, având în vedere problemele medicale din compartimentul defensiv. Alături de Siyabonga Ngezana, în centrul apărării, se va afla Mihai Lixandru, preferat în locul lui Baba Alhassan, care va juca la închidere.

Singura necunoscută din apărare este dacă Risto Radunovic va juca, având în vedere că muntenegreanul se chinuie din cauza pubalgiei. Pe partea opusă se va afla Pantea. La închidere, lângă Alhassan, se va afla Adrian Șut.

În ofensivă, FCSB va miza pe Cisotti, Olaru și Miculescu, iar Bîrligea, vârf de atac. Becali plănuiește ca, după o repriză, Bîrligea să fie înlocuit cu Alibec, însă problemele cu suporterii îi pun bețe-n roate patronului de la FCSB, astfel că în a doua repriză ar putea apărea Thiam.

”Cu Bologna, va juca mai bună echipă, Olaru joacă, Cisotti joacă, Miculescu joacă, Șut joacă, Ngezana joacă. În apărare, stânga, dreapta, să vedem cum se simt. Nu știu dacă Radunovic joacă, eu cred că da. Ngezana cu Lixandru, fundași centrali, dar eu cred că e mai bun Lixandru decât Baba.

Baba va juca acum mijlocaș central. Nu avem alt fundaș central, o să joace Lixandru să îl vedem și pe el. Pantea în dreapta. O să joace Thiam o repriză, Bîrligea o repriză. Sau Alibec cu Bîrligea, nu știm încă sigur, să vedem dacă a înjurat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Bologna

Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Galeria va decide dacă joacă Denis Alibec

După eșecul cu Metaloglobus, suporterii l-au înjurat pe Denis Alibec pentru prestația avută, chiar dacă atacantul venit de la Farul a jucat doar pe final. Alibec le-a răspuns, iar suporterii l-au apostrofat pe vârful de 34 de ani.

Becali a mărturisit că nu vrea să se pună rău cu fanii, așa că, deși planul inițial era ca Alibec să fie titular cu Bologna, îi va lăsa pe fani să decidă acest lucru.

”Acum, eu am făcut mereu ce am vrut, dar situația în care suntem acum... Suporterii au susținut echipa, mă face să îi respct atât de tare încât să țin cont și de mici detalii ale lor. El a înjurat, nu știu ce a făcut, eu nu pot să fac pe plac la un om și să ignor mii de suporteri.

Ei contează. Pot fi 30-35 de mii la ora meciului. Eu l-am rugat pe Mustață să hotărască. Eu nu asscult niciodată, eu fac, dar acum ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Așa am înțeles. Ei trebuie să stabilească, vor face o ședință și vor spune fiecare ce a auzit, ce nu.

El trebuia să joace, dar cum ar fi să intre pe teren și atunci când atinge mingea, să fie înjurat? Nu e în regulă! Vorbim de o situație particulară, nu o să se întâmple în fiecare zi”, a mai spus Becali.

