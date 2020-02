Omul care i-a purtat noroc lu'Petrescu la Urziceni a venit la Cluj! A mers mii de kilometri dupa Unirea. Ce reactie au avut clujenii cand l-au vazut

Urmarim si comentam impreuna CFR - Sevilla, de la ora 19:55, in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Leonard Constantin, cunoscut drept Lupul Singuratic, a devenit celebru pentru atasamentul aratat fostei campioane Unirea Urziceni pana in ultima zi. Acesta a venit acum la meciul celor de la CFR impotriva celor de la Sevilla si spera ca echipa antrenata de Dan Petrescu sa obtina un rezultat pozitiv.

"Intr-adevar, din nou la Cluj. As incepe cu o propunere, CFR Cluj, sa se numeasca Unirea CFR Cluj. Sunt asa de la Unirea, Bilasco, Mara, Bordeianu, Arlauskis, Dan Petrescu. Ar merge sa se spuna Unirea CFR Cluj. Am venit pentru fotbalul romanesc. Eu iubesc foarte mult fotbalul, dar cand e vorba de echipe din Romania, nu mai tin cont de echipa. Lupul singuratic traieste pentru fotbal. Nu va ascund ca am fost la Hagi, la Voluntari, pe Dinamo", a declarat Lupul Singuratic inainte de meci.

In momentul in care clujenii au ajuns la stadion, acesta a fost aplaudat de toata lumea.