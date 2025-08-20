Omul care a participat la victoria "câinilor" din derby-ul cu FCSB nu i-a menajat pe "roș-albaștri" și a oferit un pronostic clar.



Chiar dacă a recunoscut valoarea lotului de la FCSB, Danny Armstrong, extrema lui Dinamo, este de părere că echipa antrenată de Elias Charalambous nu va avea o misiune ușoară în Scoția. Acesta a analizat punctele forte ale ambelor formații.



"Au jucători de calitate, cu fizic impunător, rapizi şi puternici, dar la fel şi FCSB, care vor da totul cu siguranţă. Va fi un meci de care cred că mă voi bucura ca fan neutru", a spus Armstrong, înainte de a detalia lotul lui Aberdeen: "L-au pierdut anul trecut pe cel mai valoros jucător, Kevin Nisbet, care s-a întors în Anglia. Dar au în continuare jucători valoroşi precum Leighton Clarkson, Shayden Morris. Au adus un atacant nou, o aripă nouă".



Un avantaj important pentru FCSB



Fotbalistul dinamovist a identificat și un posibil avantaj pentru FCSB: startul slab de sezon al scoțienilor, care nu au niciun punct după două etape. În plus, Armstrong a scos în evidență un aspect la care Aberdeen ar putea fi vulnerabilă: presiunea propriilor fani.



"Au fani care cântă, se manifestă, dar şi huiduie tot meciul dacă lucrurile merg rău. Aici, la Dinamo, ai suporterii alături de tine pe tot parcursul celor 90 de minute. Sunt înfocaţi şi e superb să joci cu susţinere lor în spate, pe când la Aberdeen lururile pot deveni rapid destul de neplăcute. Aşa e specificul Scoţiei", a adăugat scoțianul.



În final, Armstrong și-a ales favorita fără să ezite și a dat verdictul pentru dubla manșă.



"Nu-mi place Steaua (n.r. - FCSB), deci Aberdeen. Va fi o dublă interesantă, dar dacă vrei predicţia mea, cred că Aberdeen se va califica", a încheiat dinamovistul.

