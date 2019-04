EINTRACHT - BENFICA 2-0 | Nebunie la Frankfurt! Fanii lui Eintracht au incercat sa intre pe teren dupa calificarea in prima semifinala europeana dupa 39 de ani

Eintracht Frankfurt s-a calificat in semifinalele UEFA Europa League dupa 2-0 cu Benfica, gratie golurilor marcate in deplasare!

Dupa calificarea incredibila a echipei lor, fanii nemti au incercat sa invadeze terenul la finalul partidei. Ei au fost surprinsi cand au pus la pamant panourile publicitare. Fortelor de ordine le-a fost imposibil sa ii opreasca.

Bucuria calificarii este cu atat mai mare, cu cat ultima performanta a lor la nivel european dateaza din sezonul 1979-1980, in urma cu 39 de ani!

Eintracht a castigat Cupa UEFA in 1979-1980, campanie inceputa tot cu o intoarcere de scor in fata lui Dinamo Bucuresti, 2-0 la Bucuresti, 3-0 in Germania. Mai mult, nemtii au si o finala la Cupa Campionilor Europeni in 1959-1960.

That's it! Eintracht Frankfurt are through to the Europa League semifinals after beating Benfica 2-0!

Eintracht Frankfurt's ultras are close to the pitch. Euphoria.

Brace yourself, London, these lot are coming.#SGEBenfica pic.twitter.com/Ky5seJe8Ch