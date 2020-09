Mourinho, la 10 minute de o umilinta SOCANTA in Bulgaria! A fost condus de Lokomotiv Plovdiv si a batut doar dupa ce bulgarii au avut DOI eliminati! Meci DEMENT la Plovdiv

Botosaniul visa la un meci istoric in fata lui Spurs in turul 3 preliminar al Europa League, dar numai englezii vor juca acolo.

Tottenham a tremurat pentru calificare in fata lui Lokomotiv Plovdiv! Minchev a deschis scorul in minutul 71.

Desi a avut in teren o echipa plina de vedete, Tottenham n-a reusit sa treaca de echipa aflata pe locul 6 in Bulgaria dupa 5 etape! Lokomotiv a terminat pe aceeasi pozitie si sezonul precedent, dar a ajuns in Europa dupa ce a castigat Cupa Bulgariei.

Spurs a avut nevoie de doua eliminari pentur a conta pe tabela. Lokomotiv a ramas in 9, dupa ce Karagaren si Almeida au fost eliminati in minutele 79, respectiv 83.

Harry Kane a marcat in minutul 80 din penalty, apoi Ndombele a facut 2-1 in minutul 85!

In turul 3 al preliminariilor Europa League, Tottenham o va intalni in deplasare pe Shkendija.