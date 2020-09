Botosani - Shkendija, LIVE TEXT, de la 18:45 | Moldovenii viseaza la un duel cu Tottenham si Jose Mourinho! Echipele probabile

Din articol Echipele probabile:

Urmarim si comentam impreuna Botosani - Shkendija pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Botosani primeste asta vizita lui Shkendija (Macedonia) in turul 2 preliminar din Europa League.

Daca se va impune in fata lui Shkendija, Botosani o va intalni in turul 3 pe invingatoarea dintre Tottenham (Anglia) si Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria), duel care este programat tot astazi, de la ora 19:00.

In primul tur al calificariloe, Botosani a eliminat-o pe Ordabasy (Kazakhstan) in deplasare, scor 2-1.

"Suntem in fata unui moment istoric pentru echipa noastra si jucatorii se vor ridica la acest nivel. Ne dorim ca la ora jocului sa fim in cea mai buna forma, in primul rand mental, ca fizic nu avem niciun fel de problema.

Nu ne dezavantajeaza statutul de favoriti, numai ca trebuie sa fim realisti, suntem favoriti numai din simplu fapt ca noi suntem din Romania, iar ei din Macedonia. Daca punem in balanta ceea ce au realizat ei in ultimii ani din punct de vedere al performantelor, campioni in ultimii trei ani sau patru ani, din 2013 nu au cazut de pe podium, in ultimii ani sunt o prezenta constata in cupele europene, noi nu putem sa ne laudam cu astfel de performante.

Suntem favoriti pe hartie si consider ca Botosaniul este o echipa buna in momentul acesta. Ei sunt o echipa tipica din spatiul ex-iugoslav, puternici, au acea ambitie, atitudine fata de fiecare meci, pe care noi nu prea o avem si atunci e dificil pentru ca joaca pana la ultima minge, pana la ultimul metru din teren, pentru fiecare minge si atunci trebuie sa ne ridicam la nivelul lor, pentru ca eu consider ca echipa mai buna este Botosani", a spus Marius Croitoru la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Botosani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Hozmann - Rodriguez, Babunski - Askovski, Ofosu, Keyta - Dugandzici

Antrenor: Marius Croitoru

Shkendija: Zahov, Murati, Krivak, Bejdulai, Pavici, Ramadani, Dita, Ahmedi, Totre, Doriev, Ibraimi

Antrenor: Ernest Gjoka