Joi seară, campioana României a întâlnit-o pe gruparea din Elveția la Basel, pe ”St. Jakob-Park”. Cu un om în minus, roș-albaștrii au cedat la capătul celor 90 de minute și au înregistrat, în consecință, a treia înfrângere în primele patru etape din faza principală Europa League.

MM Stoica încarcă tunurile după Basel - FCSB: a descris meciul în doar DOUĂ cuvinte

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dat vina pe ghinion la meciul cu Basel. Mai mult, el a descris confruntarea de pe ”St. Jakob-Park” în două cuvinte, în direct la Prima Sport: ”Înfrângere nemeritată!”.

Campioana a mai pierdut cu Bologna (1-2) și cu Young Boys Berna (0-2). Unica victorie a rămas, astfel, cu Go Ahead Eagles, chiar în prima etapă (1-0)

”De mult nu mi s-a întâmplat să avem atât de mult ghinion, îmi pare rău pentru că unii jucători au făcut un meci perfect, 7 șuturi pe spațiul porții cu un om în minus, înfrângere nemeritată. Meritam mai mult, din nefericire, golul… al 2-lea gol din nimic.



Dar, uite, că se întâmplă, mai rar. În 10 oameni am fost superiori unei echipe elvețiene care nu ne-a fost superioară. E foarte greu să faci abstracție de la rezultat”, a mai MM Stoica sursei anterior menționate.

Rezultate FCSB în Europa League



1-0 vs. Go Ahead Eagles

0-2 vs. Young Boys Berna

1-2 vs. Bologna

1-3 vs. Basel



Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

