Miza URIASA pentru cluburile din Romania! UEFA a anuntat premiile din UEFA Champions League si Europa League! Cat inseamna calificarea in grupe

UEFA a facut publice premiile pentru urmatorul sezon din cupele europene.

Romania are 4 participante in acest sezon al cupelor europene: CFR Cluj, FCSB, Viitorul si Universitatea Craiova. Reprezentantele din Liga 1 au toate un obiectiv clar: calificarea in grupele Europa League. Pentru CFR Cluj exista si visul calificarii in grupele UEFA Champions League, insa culoarul este extrem de dificil, avand inca din primul tur o adversara redutabila precum Astana, pentru ca in turul 2 sa o intalneasca, in cazul in care se califica, pe Hapoel Tel-Aviv.

UEFA a anuntat premiile pentru sezonul urmator. Fara a lua in calcul celelalte venituri asigurate de o calificare in grupele Europa League, echipele romanesti ar incasa nu mai putin de 2.75 milioane de euro daca ar reusi calificarea in grupele competitiei. Calificarea in grupele UEFA Champions League aduce o suma uriasa pentru cluburi: 15 milioane de euro!



Iata premiile din UEFA Champions League pentru:

- calificarea in grupe: 15 milioane de euro

- calificarea in optimi: 9.5 milioane de euro

- calificarea in sferturi: 10.5 milioane de euro

- calificarea in semifinale: 12 milioane de euro

- calificarea in finala: 15 milioane de euro

- castigatoare: 4 milioane de euro



Iata premiile din Europa League pentru:

- calificarea in grupe: 2.75 milioane de euro

- calificarea in 16-imi: 500.000 de euro

- calificarea in optimi: 1.1 milioane de euro

- calificarea in sferturi: 1.5 milioane de euro

- calificarea in semifinale: 2.4 milioane de euro

- calificarea in finala: 4.5 milioane de euro

- castigatoare: 4 milioane de euro