BILETE EURO 2020: peste 14 milioane de cereri de tichete, un nou record stabilit de UEFA

EURO 2020 e cel mai mare turneu european din istorie!

UEFA a dat lovitura cu turneul aniversar EURO 2020, organizat in 12 tari de pe continent. In 3 saptamani au fost 14 milioane de aplicari pentru bilete la toate partidele din viitoare de la EURO. UEFA are peste 3 milioane de bilete la vanzare, iar tichetele vor fi distribuite prin tragere la sorti la finalul lunii iulie.

Prima fereastra de vanzare a biletelor la EURO 2020 se inchide dupa o luna, vineri, 12 iulie, ora 15:00. Inca mai poti aplica pe euro2020.com/tickets!

Cei care au aplicat pentru bilete cu succes vor fi anuntati prin email la inceputul lunii august iar atunci vor putea sa le plateasca.

O a doua fereastra de vanzare a biletelor pentru EURO 2020 va avea loc in luna decembrie, dupa tragerea la sorti a grupelor de la Bucuresti. Atunci, fanii vor putea sa cumpere bilete la meciurile echipei nationale in functie de anumite criterii stabilite de FRF.

Cele 14 milioane de cereri de bilete au venit din 2017 tari, anunta UEFA si au depasit cu mult cererile de bilete de la EURO 2016.



DATE BILETE EURO 2020



-Cele mai multe cereri sunt pentru meciurile organizate la Londra, Munchen si Amsterdam

-Sunt peste 500.000 de cereri de bilete la meciul de deschidere de la Roma

-Pentru cele doua semifinale de pe Wembley sunt 1,5 milioane de cereri de bilete

-Pentru finala de pe Wembley sunt 1,3 milioane de cereri de bilete

EURO 2020 va fi transmis in direct pe PROTV si www.sport.ro! Romania organizeaza patru partide (3 din grupe si unul din optimi) pe National Arena.