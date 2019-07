Planul UEFA, sansa Romaniei: 16 locuri in plus in grupele Champions League?! Calificarea in sferturi garanteaza prezenta in grupe in urmatorul sezon

UEFA pregateste mai multe schimbari ale formatului Champions League.

Prima modificarea pe care vrea sa o propuna presedintele UEFA, Aleksandar Ceferin, este garantarea prezentei in grupele Champions League echipelor care au ajuns cel putin pana in sferturi in sezonul precedent.

Ceferin da exemplul Ajax si spune ca astfel de cluburi trebuiesc protejate. Ajax a jucat semifinale in sezonul recent incheiat, dar nu are garantata prezenta in grupe pentru noul sezon. Campioana Olandei joaca in turul 3 preliminar, din cauza coeficientului slab de tara.

"Va trebui sa protejam echipe precum Ajax, Leicester sau Monaco. Ajax a jucat in semifinale anul acesta si acum trebuie sa isi vanda jucatorii, pentru ca nu este sigura ca va juca in grupele Champions League."

"Trebuie sa protejam anumite cluburi. O idee este ca echipele care ajung intr-o anumita faza a competitiei sa aiba calificarea in grupa garantata pentru sezonul urmator", a explicat Ceferin in Times.

Presedintele UEFA a precizat ca schimbarile vor fi discutate intr-o sedinta care va avea loc pe 11 septembrie.

Printre propuneri se mai numara si schimbarea formatului grupelor - in loc de 8 grupe de cate 4 echipe sa fie 4 grupe de cate 8 echipe - dar si marirea numarului de echipe pe viitor, de la 32, cate sunt in prezent, la 40 sau 48, scrie Daily Mail.

