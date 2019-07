"Platesc oricat! Aduceti-mi cainele inapoi!" Apelul disperat al unui jucator care a castigat UEFA Champions League

Hotii i-au intrat in casa si i-au furat cainele!

Fostul atacant al celor de la Liverpool, Daniel Sturridge, a fost victima unor hoti care i-au spart casa din Los Angeles. Nu i-au furat bijuterii sau bani, ci cainele! Atacantul de 29 de ani, cel care s-a despartit de Liverpool in aceasta vara dupa ce a castigat UEFA Champions League, a lansat un apel disperat pe retelele de socializare.

Sturridge a postat un clip in care arata cum hotii i-au spart usa si au lasat dezastru in urma. "Ascultati-ma, cineva mi-a intrat in casa din LA, mi-a luat cainele din casa. Oricine stie cine mi-a spart casa, platesc oricat. Sunteti nebuni? Cum sa intrati in casa unui om si sa-i luati cainele? Indiferent cine imi aduce cainele, dau 20.000 de dolari pe loc. 30.000 de dolari. Nu conteaza.

Aduceti-mi cainele acasa, oricum ma voi muta de aici. Nu imi pasa de locul asta. Vreau doar cainele adus inainte sa ma mut. Imi vreau cainele inapoi si platesc oricat. 20-30.000, nu conteaza. Oricum nu veti primi mai mult de atat. Daca ofera cineva mai mult de atat, contactati-ma si voi plati mai mult. Imi vreau cainele acasa" a fost mesajul lui Sturridge.

Acesta a postat apoi mai multe imagini cu cainele care i-a fost furat din casa.