Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.

Mihai Stoica, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Toți merită felicitări"



După meciul din Olanda, Mihai Stoica a ținut să evidențieze calitatea celor de la Go Ahead Eagles și prestațiile a trei fotbaliști de la FCSB - Denis Alibec, Darius Olaru și Baba Alhassan. În plus, l-a elogiat din nou pe autorul golului, David Miculescu, un mai vechi pariu.



"Dacă se punea victoria și în campionat, era și mai bine. Să sperăm că ăsta e declicul de care vorbeam. O victorie mare. Anul trecut am început cu o victorie acasă. Acum, cu o victorie în deplasare. Multă lume probabil că va spune că am întâlnit o echipă fără prea mare experiență în competițiile europene. Așa, și?! Este deținătoarea Cupei Olandei!



Oricine a văzut meciul a realizat că nimeni nu se poate plânge că a fost vreun jucător fără atitudine. Am început practic cu gol marcat și am jucat defensiv aproape perfect. Am început foarte bine și avem voie să sperăm că vom avea un stadion plin când vom juca împotriva elvețienilor de la Young Boys.



Toți merită felicitări. În primul rând, vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec. Vine după o perioadă în care n-a jucat. A alergat de a rupt! Pentru mine, Olaru rămâne Olaru. Un jucător care face un efort extraordinar. Surpriza plăcută de la meciul ăsta a fost Baba Alhassan, care a contribuit și la faza golului.



Am fost deseori ironizat. Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare, dar David Miculescu confirmă în Europa meci de meci, mai ales contra unor echipe foarte bune, așa cum este și Go Ahead. O să vedem dacă va face puncte echipele astea. Eu zic că va face", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: "Olaru e căpitanul numărul 1, Șut e căpitanul numărul 2, Florin Tănase e căpitanul numărul 3"



La partida cu Go Ahead Eagles, banderola de căpitan a revenit pe brațul lui Darius Olaru. În precedentul joc, 1-3 contra lui FC Botoșani, mijlocașul a fost introdus la pauză, dar nu a mai preluat banderola de la Florin Tănase, ceea ce a lăsat loc de interpretări.



Mihai Stoica spune că banderola de căpitan nu reprezintă un subiect la FCSB, iar Darius Olaru rămâne principalul căpitan la campioanei.



"Chestia asta cu banderola dată de pe un braț pe altul n-am înțeles-o niciodată. N-a fost nicio problemă cu banderola la noi și nu e atât de important. Olaru e căpitanul numărul 1, Șut e căpitanul numărul 2, Florin Tănase e căpitanul numărul 3. Ierarhia e clară", a mai spus Mihai Stoica.

FCSB încasează 450.000 de euro pentru victoria cu Go Ahead Eagles

Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.



FCSB avea deja asigurată suma de 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. După 1-0 cu Go Ahead Eagles, campioana României a mai adăugat în conturi 450.000 de euro, suma oferită de UEFA pentru o victorie în acest moment al competiției.



Pe lângă sumele acontate de FCSB din calificări și bonusuri pentru victorii/remize, se vor mai adăuga banii din bilete și market pool.

Gigi Becali a anunțat înaintea meciului cu Go Ahead Eagles că formația roș-albastră a încasat deja aproximativ 1,5 milioane de euro numai din vânzarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din faza principală Europa League.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program



Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

