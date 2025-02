Mihai Stoica a răbufnit după PAOK - FCSB: "Oamenii nu înțeleg fotbalul. E zero!"

În ciuda victoriei de la Salonic, Mihai Stoica nu acceptă nicio felicitare. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că succesul cu 2-1 nu are nicio importanță dacă nu va fi obținută și calificarea după returul de joi.

Mihai Stoica nu acceptă felicitări după PAOK - FCSB 1-2

Stoica spune că inclusiv a blocat anumite persoane care l-au felicitat după victoria lui FCSB de joi seară.

"Oamenii nu înțeleg fotbalul, nu am ce să fac. Ce importanță are victoria? Că se contabilizează la coeficientul țării? Asta e singura modificare pentru România. Coeficientul țării e în suferință. Victoria nu se adună la coeficientul FCSB-ului. Este zero la coeficientul țării!



E o anomalie cumva. Rezultatele din grupa principală se punctează și se dau două puncte la victorie. Aici nu se dă nimic. Noi am luat 3,5 puncte în plus pentru că am terminat pe locul 11. Echipele care au terminat în primele 8 au luat 6 puncte. Cine merge mai departe dintre PAOK și noi mai ia un punct. Asta e miza la coeficient: un punct. Nu contează rezultatele.



E ca și cum mi-ai spune felicitări la pauză că e 1-0 pentru noi. Felicitări pentru ce? Victoria asta ne dă șanse mai mari la calificare pentru că începem returul calificați, dar, dacă ai luat un gol, se ia de la început. Vorbim de felicitări după meci. Îți dau cuvântul meu de onoare că am blocat oameni pentru că mi-au trimis felicitări pe WhatsApp", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Returul FCSB - PAOK Salonic se joacă la București, pe Arena Națională, joi, de la ora 19:45. Vor fi peste 50.000 de spectatori la meci, peste 5.000 de bilete fiind rezervate de greci.