Jucător în Franța pe finalul carierei, la US Creteil și US Orleans, Boloni și-a petrecut o bună parte a carierei de antrenor în Hexagon, iar în total a strâns 450 de meciuri în primele două ligi, la Nancy, Rennes, AS Monaco, Lens și Metz.



Mesajul lui Laszlo Boloni înainte de Lyon - FCSB

În tur, Lyon s-a impus pe final contra lui FCSB, la București, scor 3-1, iar Boloni admite că formația lui Paulo Fonseca este favorită incontestabilă și la retur. Totuși, câștigătorul Cupei Campionilor cu Steaua în 1986 nu exlude varianta unui "miracol", însă îi sfătuiește pe cei de la FCSB să evolueze "cu sufletul, fără frână de mână".



"Lyon este de departe favorită la retur. A fost și în meciul de la București și rămâne. Eu cred că băieții trebuie să joace cu sufletul și cu spiritul liber. Dacă fac asta, pot da maxim din ce sunt capabili. Fără frână de mână!



Parcursul lor a fost frumos, onorabil. Bine ar fi fost dacă ar fi putut să o ducă mai departe. Lyon e favorită de departe pentru că a câștigat la București și participă într-un campionat mult mai puternic decât cel al României. Acum joacă și pe teren propriu, deci sunt deja multe argumente.



Într-o zi bună, roș-albaștrii pot face un miracol, de ce nu? În fotbal totul este posibil, deci de ce nu?", a spus Laszlo Boloni, pentru PRO TV.

Lyon - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, pe Parc Olympique Lyonnais. Învingătoarea va înfrunta în sferturile de finală din Europa League câștigătoarea din duelul Real Sociedad - Manchester United (1-1, în tur).

VIDEO David Miculescu prefațează Olympique Lyon - FCSB