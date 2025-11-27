România fotbalistică e cu gândul la barajul de pe 26 martie cu Turcia, la Istanbul. Pentru că aici, în primul play-off pentru Mondiale, tricolorii își pot menține în viață visul calificării la turneul final, iar asta după 28 de ani!

Încă de când s-au tras la sorți meciurile de baraj, zona europeană, la noi s-a vorbit mai mult despre atmosfera infernală, care ne așteaptă la Istanbul, decât despre forța adversarului. Pentru că turcii sunt renumiți pentru presiunea pe care o pun pe echipele vizitatoare. Cândva însă, italianul Andrea Pirlo a zis o vorbă mare: „N-am văzut până acum un spectator care să vină din tribune și să dea gol“.

Turcii, reduși la tăcere și frustrați

În această seară, meciul Fenerbahce – Ferencvaros a demonstrat, încă o dată, că fostul internațional italian a avut mare dreptate!

La Istanbul, cu 37,898 de spectatori în tribune, ungurii de la Ferencvaros au smuls un rezultat colosal: 1-1 cu Fenerbahce! Maghiarii chiar nu s-au lăsat intimidați de atmosfera incendiară de pe „Şükrü Saracoğlu Stadium“. Pentru că au condus cu 1-0, după golul lui Varga din minutul 66. Și i-au chinuit serios pe turci, care s-au mulțumit cu un punct, după reușita lui Talisca (69).

Până spre final, frustrați de modul în care ungurii au jucat, cei de la Fenerbahce au rămas în zece oameni, după eliminarea lui Duran (90+1).

Remiza obținut de Ferencvaros a întregit seria rezultatelor bune din acest sezon de Europa League, dovadă și faptul că echipa maghiară ocupă locul 6 din 36, care duce direct în optimi.

