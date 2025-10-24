După meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a acuzat arbitrajul, reclamând că Bologna trebuia să vadă cel puțin un cartonaș roșu în prima repriză, iar FCSB nu ar fi primit un penalty în actul secund, după un fault asupra lui Bîrligea în careul italienilor.

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"



Jurnaliștii italieni de la Corriere dello Sport sunt parțial de acord și admit că Jonathan Rowe putea vedea un al doilea cartonaș galben în finalul primei reprize, când l-a faultat pe Darius Olaru în preajma careului.



"Prestația arbitrului Treimanis a fost neconvingătoare, iar centralul este vinovat pentru că nu a putut controla partida. Rowe și-a asumat un risc foarte mare la finalul reprizei, când a intervenit asupra lui Olaru și l-a lovit în picior pe jucătorul lui FCSB.



Arbitrul nu i-a acordat al doilea galben lui Rowe, deși era aproape evident. A dus mâna la buzunar, dar doar pentru a-l amenința pe Ngezana, care protesta.



Totuși, arbitrul ar putea avea o justificare, chiar dacă pentru un arbitru o astfel de compensație reprezintă două erori. Primul galben acordat lui Rowe a fost complet inventat, după ciocnirea cu Târnovanu", a scris Corriere dello Sport.

FOTO Faza la care FCSB a cerut al doilea galben pentru Rowe