FOTO Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare
Arbitrul leton Andris Treimanis nu a avut cea mai bună seară pe Arena Națională, la FCSB - Bologna 2-1, în Europa League.

Andris Treimanis FCSB Bologna Jonathan Rowe Darius Olaru
După meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a acuzat arbitrajul, reclamând că Bologna trebuia să vadă cel puțin un cartonaș roșu în prima repriză, iar FCSB nu ar fi primit un penalty în actul secund, după un fault asupra lui Bîrligea în careul italienilor.

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Jurnaliștii italieni de la Corriere dello Sport sunt parțial de acord și admit că Jonathan Rowe putea vedea un al doilea cartonaș galben în finalul primei reprize, când l-a faultat pe Darius Olaru în preajma careului.

"Prestația arbitrului Treimanis a fost neconvingătoare, iar centralul este vinovat pentru că nu a putut controla partida. Rowe și-a asumat un risc foarte mare la finalul reprizei, când a intervenit asupra lui Olaru și l-a lovit în picior pe jucătorul lui FCSB.

Arbitrul nu i-a acordat al doilea galben lui Rowe, deși era aproape evident. A dus mâna la buzunar, dar doar pentru a-l amenința pe Ngezana, care protesta.

Totuși, arbitrul ar putea avea o justificare, chiar dacă pentru un arbitru o astfel de compensație reprezintă două erori. Primul galben acordat lui Rowe a fost complet inventat, după ciocnirea cu Târnovanu", a scris Corriere dello Sport.

FOTO Faza la care FCSB a cerut al doilea galben pentru Rowe

Mihai Stoica a criticat arbitrajul după FCSB - Bologna

După ce antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, a făcut iureș la conferința de presă despre arbitraj, a venit rândul lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, să se lege de deciziile din meciul cu Bologna.

”Cred că era maximum ce puteam obține în contextul acestui arbitraj. Sunt unele decizii pe care nu le-am înțeles. Italienii îi schimbă pe amândoi (n.r. Heggem și Rowe au luat galbene în 16' și 26') la pauză, care trebuiau eliminați!

Nu e roșu la Olaru? Îi sparge fața. Ce ar fi trebuit să facă? Să-i rupă capul? Iar când un jucător în careu își împinge adversarul cu ambele mâini, faultul asupra lui Bîrligea, nici măcar VAR-ul nu intervine.

Foarte multe decizii, totul a culminat când întârziau să execute o lovitură de margine, hai să oprim meciul că oricum nu mai are niciun sens”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Reacția lui Darius Olaru după ce Torbjorn Heggem i-a spart capul în FCSB - Bologna
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: ”Poate voi nu aveți aceeași părere”
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
Până unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Până unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: ”Poate voi nu aveți aceeași părere”
România, devansată de Ungaria în clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
Ma che fai, Roberto? De Zerbi și Olympique Marseille au comis-o în Cupă chiar pe Velodrome!
Roberto De Zerbi și Jonathan Rowe, cu golul din '90+5, eroi pentru fanii lui Olympique Marseille după 3-2 în derby-ul cu Olympique Lyon
stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

