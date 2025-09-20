Până la meciul cu Go Ahead Eaagles, echipa patronată de Gigi Becali a mai suferit o înfrângere în campionat, pe terenul lui FC Botoșani, care s-a impus cu scorul de 3-1.

Întrebarea pe care și-o pun olandezii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Înainte și după meci, a existat un schimb de replici de la distanță între Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, pe de o parte, și Gigi Becali și Elias Charalambous. Iftime i-a transmis lui Gigi Becali să îl dea afară pe Charalambous având în vedere evoluțiile slabe ale campioanei României, iar rezultatul de la Botoșani pare să îi dea dreptate finanțatorului moldovenilor, ale cărui ironii au ajuns până în Olanda.

Olandezii s-au amuzat de faptul că Valeriu Iftime i-a sugerat lui Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous și să îl numească pe banca tehnică pe Leo Grozavu, asta dacă finanțatorul lui FCSB îi va plăti omologului său de la Botoșani nu mai puțin de două milioane de euro.

”Nu este sezonul celor de la FCSB. În ajunul confruntării din Europa League cu Go Ahead Eagles, gigantii români au suferit a cincea înfrângere pe teren propriu în zece meciuri. Acest lucru a stârnit ironii din partea adversarilor.

Valeriu Iftime, patronul echipei gazdă, a fost într-o dispoziție bună după meci. Iftime l-a învinuit pe antrenorul Elias Charalambous pentru declinul FCSB-ului și l-a sfătuit pe Gigi Becali să-l demită pe tehnicianul cipriot”, a scris vi.nl.

De altfel, olandezii au văzut declarațiile date de Elias Charalambous după meciul de la Botoșani și s-au întrebat dacă antrenorul din Cipru se va mai afla pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Go Ahead Eagles.

”După meciul cu Botoșani, Charalambous a recunoscut că poziția sa este nesigură. Va mai fi antrenorul FCSB pe banca tehnică la Adelaarshorst, joi?”, au adăugat jurnaliștii ciprioți.

Gigi Becali: ”Charalambous nu pleacă nicăieri!”

A doua zi după meciul cu FC Botoșani, Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime și a transmis clar că Elias Charalambous își va continua activitatea la FCSB.

”Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el”, a spus Gigi Becali la Digisport.

