Joi, Rayo Vallecano a anunțat că a ajuns la un acord cu Villarreal prin care a achiziționat cele 50 de procente ale lui Rațiu rămase în proprietatea "Submarinului galben".

Rayo Vallecano a plătit 5 milioane de euro lui Villarreal pentru cele 50 de procente rămase la Villarreal

Villarreal este clubul la care Andrei Rațiu s-a format. Rayo Vallecano l-a cumpărat pe român în august 2023, de la Huesca, pentru 500.000 de euro, dar Villarreal a păstrat la acel moment 50% din drepturile federative ale apărătorului.



Decizia lui Rayo Vallecano a venit după ce Villarreal a refuzat să activeze în această vară clauza preferințială de răscumpărare în valoare de 7 milioane de euro.



Pentru cele 50 de procente, Rayo Vallecano a plătit 5 milioane de euro celor de la Villarreal, iar acum în deține în integralitate pe Andrei Rațiu, scrie As.



Rayo a făcut această mișcare pentru a păstra toți banii la următoarea vânzare a lui Rațiu. Fundașul are o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Rayo a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League: "Rațiu e rănit și dezamăgit"

"Cazul Rațiu explodează în Vallecas", a titrat joi Marca. Ziarul spaniol dezvăluie că Rayo a refuzat o ofertă pentru Rațiu în valoare de 18 milioane de euro de la un club din Premier League.



Lui Rațiu nu i-ar fi picat deloc bine decizia lui Rayo, care nu l-a lăsat să facă pasul către Premier League. "Rațiu e rănit și dezamăgit din cauza atitudinii clubului. Saltul către Premier League era șansa vieții lui. Pentru el ar fi fost o oportunitate importantă, una care i-ar fi schimbat viața și cariera. Jucătorul consideră că oferta era una atractivă și suficient de bună pentru a fi acceptată, iar el ar fi beneficiat de o creștere substanțială de salariu, dar și de o provocare sportivă în cel mai puternic campionat din Europa", scrie Marca.



Martín Presa, președintele lui Rayo Vallecano, ar fi transmis clubului respectiv din Premier League că Rațiu poate fi cumpărat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Marca dezvăluie alte oferte pentru Andrei Rațiu pe care Rayo Vallecano le-a respins în ultimele săptămâni: una de la Wolfsburg, cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro, iar alta de la Girona, în valoare de 7-8 milioane de euro.

