După un început echilibrat, David Miculescu a obținut un penalty în minutul 40, transformat de căpitanul Darius Olaru. Adrian Șut a dublat avantajul în minutul 52, cu un șut superb, după ce David Miculescu trimisese mingea în bară. Doar șapte minute mai târziu, Olaru a reușit dubla, stabilind scorul final la 3-0. Scoțienii au evoluat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Alexander Jensen.

Victoria obținută joi seară a oferit roș-albaștrilor biletul de aur către grupele Europa League, pentru al doilea an consecutiv, după ce în meciul tur s-a înregistrat 2-2 în Scoția. FCSB își va afla adversarii în grupa Europa League după tragerea la sorți programată mâine.

Întrebat ce adversar și-ar dori în grupele Europa League, Adrian Șut a fost sincer

La finalul partidei, Adrian Șut a analizat performanța echipei și importanța calificării: „Suntem fericiți pentru că am reușit să fim constanți. Am rămas în Europa League. Obiectivul era Champions League, dar am dat tot ce am putut. Pentru fiecare jucător este important să avem rezultate bune, să ne facem mândri pe noi înșine și familiile noastre.”

Mijlocașul a mai comentat despre desfășurarea meciului și despre atmosferă: „Atâta timp cât câștigi, arbitrajul nu poate fi decât bun. Am gestionat bine rezultatul, mai ales după ce adversarii au rămas în zece oameni. Publicul a fost minunat și le mulțumim că ne-au susținut.”

Întrebat despre ce adversar și-ar dori în grupa Europa League, Șut a fost sincer: „Deocamdată nu știm, ne-am gândit doar să ne calificăm. De acum vom analiza cele mai bune echipe și vrem să le batem.”

În final, Adrian Șut a scos în evidență și importanța menținerii performanțelor și campionatul intern: „Trebuie să câștigăm meciul cu CFR Cluj, să ne ținem aproape de lider și să legăm rezultatele pozitive. În Europa ne-am ridicat la nivel în meciurile importante, acum e momentul să facem același lucru și în campionat.”

