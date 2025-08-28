Fostul internațional l-a lăudat pe Nicușor Bancu pentru o fază de excepție, în contextul în care oltenii au intrat la cabine în avantaj, scor 2-1.



"Bancu îi face o minciună!"



Daniel Pancu a analizat la Digisport prima repriză și a subliniat calitatea arătată de căpitanul oltenilor. "Forță mare la mental. Cu publicul în spate, să revii, e minunat. Bancu îi face o minciună lui Ebosele. A fost ce trebuie", a punctat Pancu.



Analiza sa a fost completată de Ionuț Badea, care a remarcat evoluția tactică a echipei lui Mirel Rădoi. "Craiova și-a depășit condiția. Interpretează foarte bine sistemul pe fază defensivă acum. Baiaram nu poate fi marcat. E un joc și o primă repriză bună pentru Craiova", a zis Badea.



Universitatea Craiova a avut o revenire spectaculoasă în prima parte a jocului de pe stadionul "Ion Oblemenco". Turcii au deschis scorul rapid, prin Davie Selke (min. 7), dar oltenii au replicat imediat. Alexandru Cicâldău a restabilit egalitatea cu un șut precis (min. 9), în urma unei acțiuni create de același Nicușor Bancu. Golul care a adus Craiova în avantaj a fost marcat de Ștefan Baiaram (min. 27), care a finalizat o pasă perfectă primită de la căpitanul echipei.

