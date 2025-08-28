După 2-2 în meciul tur din Scoția, campioana României joacă meciul sezonului pe Arena Națională. Dacă va reuși să treacă de Aberdeen, FCSB se va califica, pentru al doilea an la rând, pe tabloul principal din UEFA Europa League, performanță care ar aduce peste șapte milioane de euro din start în conturile clubului.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a decis să urmărească de pe stadion meciul cu Aberdeen, care poate asigura calificarea în Europa League pentru echipa sa.

Gigi Becali: ”Să dea gol Olaru”



După ce a anunțat victoria la TAS în procesul cu Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman, de pe urma căruia va avea de încasat 6,4 milioane de euro, Becali a pus presiune pe Darius Olaru, pe care-l așteaptă să marcheze în meciul cu Aberdeen.



„Dacă nu simțeam, nu veneam. Am câștigat procesul la TAS, 6 milioane și 400.000 dobânzi. Eu nu știu cine dă gol, normal trebuie să dea gol Olaru, că n-a mai dat de atâta timp”, a spus Becali.



Darius Olaru a marcat de două ori în zece partide în acest sezon pentru FCSB. Ultimul gol a fost chiar în meciul tur cu Aberdeen, scor 2-2.



FCSB, înfrângeri pe linie în Superligă



FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.



De cealaltă parte, Aberdeen se află pe ultimul loc în campionat după primele două etape. Fără punct în acest start de sezon, aceștia au pierdut primele două dueluri cu cu Celtic și Hearts. Spre deosebire de FCSB, scoțienii nu au jucat în această etapă și s-au putut concentra pentru duelul de joi.

