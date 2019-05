INCREDIBIL! Vedeta lui Arsenal INTERZISA la finala Europa League! Tara lui e in conflict cu Azerbaidjan!

Arsenal poate ramane fara armeanul Henrikh Mkhitaryan la finala Europa League contra lui Chelsea.

Englezii sunt in sarbatoare. Au patru echipe in finalele Europa League si Champions League. Tottenham - Liverpool si Chelsea - Arsenal sunt finalele de anul acesta in Europa.

Arsenal s-a calificat in finala dupa ce a trecut de Valencia cu 7-3 la general. Tunarii pot ramane fara Henrikh Mkhitaryan pentru finala de la Baku, programata pe 29 mai.

Mkhitaryan, interzis la finala Europa League!



Mkhitaryan provine din Armenia, tara care nu are acord diplomatic cu Azerbaidjan. Cele doua tari se afla in conflict pentru regiunea Nagorno-Karabakh.

Cand juca pentru Borussia Dortmund, Mkhitaryan nu a facut deplasarea pentru meciul cu Gabala din Europa League din motive de securitate.

Mkhitaryan a fost lasat acasa si in luna octombrie la duelul lui Arsenal cu FK Qarabag. Unai Emery a motivat atunci: "Nu poate sa calatoreasca acolo, desi UEFA s-a oferit sa aplice pentru viza in numele sau".

Azerii sustin ca Mkhitaryan poate sa vina in tara lor. "Daca vrea sa vina, poate sa o faca. Multi sportivi armeni au venit aici, dar e alegerea lui si a clubului Arsenal. Poate sa tem de presiunea celor 60.000 de fani azeri", a spus atunci antrenorul lui Qarabag.



Fanii lui Arsenal si cei ai lui Chelsea au primit cate 6000 de bilete la finala de la Baku. Restul oamenilor de pe stadion vor fi localnici.

