HAJDUK - FCSB, JOI PRO TV | Croatii isi joaca tot sezonul in dubla cu FCSB: prime URIASE promise jucatorilor lui Hajduk daca elimina echipa lui Dica!

Hajduk Split isi joaca sezonul in dubla cu FCSB. Croatii nu au inceput prea bine sezonul astfel ca toate sperantele se leaga de meciurile cu echipa lui Dica din turul 3 preliminar al Europa League.

Oamenii din conducerea lui Hajduk au mers in vestiarul echipei pentru a le promite o prima uriasa in cazul in care elimina echipa lui Dica. Potrivit GazeteiSporturilor, conducerea lui Hajduk le-a promis jucatorilor o prima de 150.000 de euro de echipa in cazul in care vor ajunge in play-off-ul Europa League. De asemenea, fiecare jucator va lua cate o prima in parte, in functie de contractul fiecarui, insa nu mai mica de 10.000 de euro.

Si antrenorul Zeljko Kopic isi joaca viitorul contra FCSB. Tehnicianul croatilor ar putea fi demis in cazul in care nu reuseste sa se califice.

Pe de alta parte, Gigi Becali nu a anuntat in mod public pana acum niciun fel de prima pentru dubla cu Hajduk Split din turul 3 preliminar al Europa League.