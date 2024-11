FCSB ocupă locul 8 după primele 4 runde, cu 9 puncte, iar campioana României ar fi sigură de calificarea în fazele eliminatorii în cazul în care obține un rezultat pozitiv în această seară. De partea cealaltă, Olympiacos, deținătoarea Conference League, se află pe 11, cu 7 puncte.

Elias Charalambous, felicitat de greci înaintea meciului cu Olympiacos

Înaintea meciului, Elias Charalambous este felicitat de greci pentru rezultatele de la FCSB și pentru că a construit "o echipă competitivă în Europa". În ciuda problemelor de lot ale lui Olympiacos, Hellas Footy anticipează o victorie a echipei lui Jose Luis Mendilibar.



"În fotbal nu există meciuri ușoare, iar un adversar nu trebuie subestimat, chiar dacă nu impresionează pe hârtie. De asta trebuie să țină cont Olympiacos la meciul cu FCSB, care este echipa care a surprins cel mai mult în acest sezon de Europa League, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data.



FCSB se află în prezent pe un loc care duce direct în optimile Europa League. Totuși, cu patru etape rămase de jucat, multe se pot schimba, iar Olympiacos va trebui să treacă un test dificil la București.



Trebuie să îl felicităm pe Elias Charalambous, un antrenor cipriot care s-a descurcat foarte bine și a câștigat titlul în sezonul trecut. El a făcut din FCSB o echipă competitivă în Europa. Olympiacos trebuie să fie foarte atentă în România pentru că FCSB se află unde se află datorită faptului că a arătat reziliență în marile meciuri și nu a renunțat la luptă.



Chiar dacă există accidentări în cadrul lotului, victoriile din ultimele două derby-uri și faptul că echipa a urcat pe primul loc în clasamentul din Grecia ar trebui să îi ofere încredere lui Olympiacos și să îi arate că este capabilă să învingă FCSB. Victoria ar securiza o clasare în primele 24", a scris Hellas Footy.

Elias Charalambous a vorbit despre confruntarea cu Olympiacos

Elias Charalambous a vorbit în conferința de presă susținută înaintea duelului de pe Arena Națională despre importanța sa, dar și despre obiectivul pe care îl are echipa.

"Jucăm cu unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia. Va fi un meci dificil. Am văzut-o pe Olympiacos la derby-ul din Grecia. Cel mai important va fi cum vom fi noi în meci.

Am arătat că meciurile din Europa ne priesc. Știm că va fi un stadion plin. Sperăm să-i răsplătim pe teren (n.r. pe fani). Toată lumea din acest club vrea să câștigăm acest meci. Suporterii vor crea o atmosferă extraordinară.

Fiecare meci e diferit. Analizăm cum o facem tot timpul, vom încerca să câștigăm meciul. Cred că am jucat și cu alte echipe bune. Sper ca mâine să fim în cea mai bună formă.

E un nou drum în acest sezon. Mâine vom încerca să câștigăm meciul. Într-un meci nu îți arăți nivelul. Este un test bun pentru noi. Dacă vorbim de accidentări, eu cred că noi suntem echipa cu cele mai multe. Noi suntem pregătiți pentru meciurile grele.

Eu am jucat în Grecia trei ani, am mulți prieteni. Am mulți prieteni care vor veni mâine la meci, sper să îi fac fericiți. Ei au mulți jucători cu calitate. Trebuie să ne și apărăm ca să facem un meci bun", a declarat Elias Charalambous.