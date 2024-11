După un parcurs foarte bun până acum în grupa unică din Europa League, FCSB o întâlnește joi seara, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, pe Olympiacos Pireu în etapa a cincea a competiției.

Campioana României este aproape de o calificare în primăvara europeană: FCSB are 9 puncte după cele patru runde disputate în grupa unică a competiției, iar cu un rezultat pozitiv contra lui Olympiacos ar fi sigură de clasarea în primele 24.

Numai vești bune pentru FCSB înaintea meciului cu Olympiacos

La partida cu Olympiacos, FCSB așteaptă peste 40.000 de spectatori pe Arena Națională. Deținătoarea Conference League va avea și ea o galerie de 2.700 de suporteri greci.

Veștile bune pentru FCSB sunt date de absențele lui Gelson Martins (29 de ani), extremă dreaptă cu 21 de selecții la reprezentativa Portugaliei, și David Carmo (25 de ani), fundaș central din naționala Angolei.

Ambii sunt jucători de bază sub comanda lui Jose Luis Mendilibar și s-au accidentat la ultimul meci din campionatul Greciei, 4-1 contra lui AEK

Gigi Becali, mic copil pe lângă oligarhul Evangelos Marinakis



”Omologul” lui Gigi Becali de la Olympiacos, Evangelos Marinakis, este un personaj controversat.

Oligarhul este marele artizan al performanțelor europene ale echipei elene și mai deține cluburile Nottingham Forest și Rio Ave. Acuzat, printre multe altele, de trafic de droguri și de aranjare de meciuri, Marinakis este membru al Consiliului Orășenesc Pireu și deține rețelele de televiziune Mega Channel și One Channel, plus ziarele Ta Nea, To Vima și Eleftherotypia.

Rezultatele de până acum ale lui FCSB în Europa League



Etapa 1

4-1 (a) cu FK RFS Riga

Etapa 2

1-0 (d) cu PAOK Salonic

Etapa 3

0-4 (d) cu Glasgow Rangers

Etapa 4

2-0 (a) cu FC Midtjylland

Clasamentul din grupa unică Europa League