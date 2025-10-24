Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în etapa a treia din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida a avut loc pe Arena Națională, iar Bologna a înregistrat toate cele trei puncte.



Reacția lui Darius Olaru după ce Torbjorn Heggem i-a spart capul în FCSB - Bologna



După un sfert de oră, Torbjorn Heggem l-a tamponat pe Darius Olaru, care s-a ales cu capul spart și o protecție la nivelul țestei până când a fost înlocuit în minutul 87.



Dacă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sugerat că Heggem trebuia eliminat, căpitanul roș-albaștrilor a precizat că nu poate spune cu certitudine dacă se impunea cartonașul roșu.



”Nu știu dacă merita mai mult. În primă fază, cred că nici fault nu a dat, abia după i-a făcut semn al patrulea arbitru. E a 10-a oară când îmi sparg capul, deci nu e ceva nou pentru mine”, a spus Olaru, potrivit digisport.



FCSB - Bologna 1-2



Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.



La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.



Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

