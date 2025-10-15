Gigi Becali a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre accidentarea suferită de Mihai Popescu și despre repercusiunile pe care această lovitură le avea asupra echipei, mai ales în contextul în care roș-albaștri suferă în compartimentul defensiv.

Gigi Becali: ”O să îl băgăm pe Chiricheș pe lista UEFA!”

Finanțatorul roș-albaștrilor nu își face griji din acest motiv. Becali spune că FCSB se va afla pe Baba Alhassan, pe Daniel Graovac, care va reveni după accidentare, dar și pe Vlad Chiricheș, despre care finanțatorul de la FCSB spune că va fi trecut din nou pe lista UEFA, având în vedere că echipele au acum posibilitatea să facă o modificare dacă se confruntă cu accidentări grave.

Totodată, Becali se așteaptă ca în următoarele săptămâni să se întoarcă și Joyskim Dawa, fotbalistul accidentat în a doua jumătate a sezonului trecut.

”Nu știu, habar nu am, vorbiți cu MM (n.r. Mihai Stoica), nu știu. Nu știu astea, nu e problemă asta! E fotbal, mă, ce să fie greu la fotbal? Fotbalul e fotbal! Va juca alt fotbalist și gata! Poate să fie foarte greu, poate să fie foarte ușor.

(n.r. dacă va mai aduce alt fundaș central) Păi nu avem? Îl avem pe Baba, îl avem pe Chiricheș, îl avem pe Graovac care revine. Vine și Dawa acum în două-trei săptămâni, avem destule variante. Asta e, așa se întâmplă în viață.

Ce ghinion e când se accidentează unul. Ghinion e când faci accident, atunci, s-a accidentat, face piciorul la loc, la revedere, ce ghinion, asta se întâmplă la fotbal, nu numai la noi, se întâmplă peste tot.

Ce vrea Domnul așa să fie. O să îl băgăm pe Chiricheș (n.r. pe lista UEFA)”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

Becali nu îi va prelungi contractul lui Mihai Popescu

Având în vedere că accidentarea lui Mihai Popescu este una destul de gravă, iar, cel mai probabil, fundașul nu va mai juca în acest sezon, Gigi Becali s-a decis să nu îi mai propună jucătorului prelungirea contractului.

"La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine. Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui”, a spus Becali la Digisport.

