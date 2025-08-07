FCSB a câștigat dramatic pe Arena Națională, după ce a fost condusă cu 0-2. Golurile campioanei României au fost marcate în ultima jumătate de oră.



Florin Gardoș, fost campion al României cu FCSB, a analizat partida în direct la PRO TV și a anunțat ”MVP-ul” meciului. L-a numit pe Dennis Politic, cel care a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti.



Florin Gardoș, impresionat de Dennis Politic



Politic a bifat o ocazie periculoasă și a reușit să scoată penalty-ul din care Daniel Bîrligea a marcat golul de 3-2.



”Vrei să dau nume neapărat? O să zic Politic. A avut acel șut foarte, foarte bun cu stângul și a scos penalty-ul. Și a scos și cornerul din care s-a dat golul. A intrat bine și Edjouma”, a spus Gardoș, la emisiunea ”Fața la Joc” de la PRO TV.



În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



FCSB - Drita 3-2 | Echipele de start:

