”Dubla” lui Joel Monteiro a rezolvat meciul încă din prima repriză a înfruntării.

Gigi Becali: ”Alibec, bag-o în poartă şi joci tot meciul!”

După meci, Denis Alibec s-a arătat nemulțumit de faptul că Gigi Becali l-a scos din teren la pauză și l-a introdus în locul său pe Daniel Bîrligea. Atacantul susține că, din cauza deciziilor lui Gigi Becali, nu își poate recăpăta ritmul de joc.

”Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren”, a spus Alibec după meci.

A doua zi după jocul cu Young Boys Berna, Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec. Patronul de la FCSB i-a transmis fotbalistului faptul că este înlocuit din cauza randamentului scăzut pe care îl are.

”Eu vă spun că el aşa trebuie să joace, 45 de minute. Va juca mai mult când echipa îi va permite. Trebuie să intre Bîrligea, de care avem nevoie în campionat. Întrebaţi-l dacă primeşte banii.

Nu i-am dat banii? Ce să facă şi el, săracul? Orice jucător răbufneşte. Şi-a făcut datoria. Dacă va fi aşa, va juca. A crescut. Dar e mai greu să fie mai bun ca Bîrligea. Ăla aleargă mult.

Nu are rost să facem comparaţii acum. Este posibil să fie peste. Dar stai să vedem, avem acum cu Bologna. Ia să dea el un gol în prima repriză. Îl mai schimb? Dă, bă, gol, că eşti atacant.

Bag-o în vinclu, să vezi cum joci! A dat la poartă cu stângul din poziţia ideală, la trei metri peste poartă. O dădea în vinclu, juca tot meciul. Păi ce faci, mă? Nu mai da la poartă dacă nu eşti în poziţie ca lumea, că poţi să dai pasă. Alibec, bag-o în poartă şi joci tot meciul”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

