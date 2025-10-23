Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în etapa a treia din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida a avut loc pe Arena Națională, iar Bologna a înregistrat toate cele trei puncte, după ce s-a impus cu 2-1.



Gigi Becali a făcut ”ravagii” după eșecul cu Bologna: ”Am văzut ce-i poate capul / M-a costat atât și nu face nimic”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, l-a făcut praf pe Adrian Șut după meci. Pe lângă mijlocaș, finanțatorul roș-albaștrilor i-a înțepat și pe Tavi Popescu, Dennis Politic și Baba Alhassan.

Becali a anunțat, ulterior, noi transferuri în perioada de mercato din iarnă. Speră să aducă un fundaș și doi mijlocași.



”Am greșit că l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu el? L-am luat pe Politic... M-a costat cât m-a costat... Aștept să facă ceva.



Trebuie să luăm fundaș. Și doi mijlocași. Să vedem dacă își revine Lixandru. Nu avem mijlocaș central. Șut nu mai este! Celălalt, Baba... La un moment dat era să luăm și al treilea gol. Dă pe lângă minge... El e luptător, dar trebuie să fii mai precis.



Gata, am văzut ce-i poate capul și lui George Popescu. Și lui Politic! Am încercat cu toți, gata!”, a spus Becali la Digi Sport.

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

